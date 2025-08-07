Kerels in jurken: het mag natuurlijk, maar het blijft een gek gezicht | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening (of het toetsenbord) om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week: de bejubeling van dragqueens.

Degelijk onderzoek naar de vaste SBS 6-kijkers ontbreekt. Wel valt te vermoeden dat zij over het geheel genomen enigszins behoudende figuren zijn met een volkse smaak. Vandaag Inside is ongetwijfeld hun favoriete talkshow, mede vanwege de geventileerde rechtse opinies aan de stamtafel.

Met enige bevreemding zullen ze dan ook hebben gekeken naar de uitzending van Hart van Nederland op 2 augustus.

Het nieuwsprogramma van SBS6 besteedde aandacht aan de Canal Parade in Amsterdam van die zaterdag, met een in dit verband praktisch onvermijdelijke lofzang op dragqueens.

Hoe tv omgaat met travestie

In beeld verscheen onder anderen een 69-jarige man met een verstandelijke beperking. Deze Ruud droeg sinds kort een vrouwenpruik en meldde blij te zijn dat hij nu eindelijk zichzelf kon zijn.

Het zou weleens kunnen dat de verschijning van de nogal mannelijk ogende, bejaarde pruikendrager bij SBS-liefhebbers thuis op de bank heeft geleid tot hoongelach of oneerbiedige uitspraken als ‘Wat een idioot’.

Maar dergelijke schampere opmerkingen hoor je praktisch nooit op televisie. Daar zien we vooral programma’s waarin travestieten worden bejubeld vanwege hun moed en vermeende gevoel voor stijl.

Travestie lijkt besmettelijk

Het bekendste voorbeeld is Make Up Your Mind. Dit programma past geheel bij de voorkeuren van RTL-bons Peter van der Vorst, die trots heeft verklaard dat hij ‘woke’ is.

Hij laat bekende Nederlanders vrouwenkleren aantrekken, waarna een kirrend en giechelend panel moet raden wie de vermomde persoon is.

Sommige deelnemers doen het voorkomen alsof ze handelen uit idealisme en maken een statement. Zo kwam de tv-presentator Jeroen Pauw opdraven als ‘mystery queen’ omdat hij zei stelling te willen nemen tegen het ‘getrut’ in Nederland.

Op televisie is van dat getrut weinig te merken. Travestie lijkt ook besmettelijk te werken. Zo vertoont de ernstig bebaarde schrijver Maurits de Bruijn zich graag in vrouwenkleding, als een Nederlandse Conchita Wurst.

In een erg lange klaagzang in de Volkskrant bracht hij een gebrek aan waardering voor zijn outfits in verband met homofobie en transfobie.

Maar je kunt ouderwetse opvattingen koesteren over gepaste kleding zonder een afkeer te hebben van transgenders en homo’s.

Het blijft een gek gezicht

Nederland is een liberaal land. Of zou dit in elk geval moeten zijn. Daarom is het betreurenswaardig dat afgelopen week bij de Gay Pride dragqueens weer eens vertelden dat ze last hebben van schimpscheuten, discriminatie en gewelddadigheden.

Een man die zich graag in vrouwenkleren hult, moet alle gelegenheid krijgen dit te doen zonder te worden lastiggevallen. Het is een onschuldige liefhebberij. Ieder diertje zijn pleziertje.

Maar in een vrij land moet ook de mogelijkheid bestaan een conventionele smaak te koesteren en uit te dragen. Door bijvoorbeeld te zeggen dat een kerel in een jurk een gek gezicht is en blijft.