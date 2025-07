Van dappere schrijfster naar SBS-meisje: de neergang van Lale Gül | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week: de verkoop van gedragen slipjes door Lale Gül.

Het was in 2021 een begrijpelijke keuze. De redactie van EW besloot toen Lale Gül uit te roepen tot ‘Nederlander van het Jaar’. Aanleiding was de publicatie van de autobiografische bestseller Ik ga leven, waarin de debutante boeiend had beschreven hoe ze zich had ontworsteld aan een verstikkend islamitisch milieu.

Het boek leverde de schrijfster roem en lof op. Maar het was een succes met schaduwzijden. Haar familie wilde niets meer weten van de dwarse, openhartige schrijfster en ze kreeg te maken met doodsbedreigingen.

Gül blijft ondanks gevaar optreden in het publieke debat

Nog altijd kan Gül zich niet veilig voelen. Ze heeft met haar boek letterlijk haar leven op het spel gezet. Dat is het lot van islamcritici, zeker als het gaat om afvalligen.

Ondanks de gevaren die ze loopt, blijft Gül dapper haar mening verkondigen. Onder meer in stukjes in de krant, die doorgaans een verstandige indruk maken. Hoewel de columniste na haar overstap van Het Parool naar De Telegraaf af en toe de neiging heeft de nuance uit het oog te verliezen.

Maar ja, dat geldt voor meer Telegraaf-columnisten, die zich, in hun behoefte wekelijks de rechtse achterban te plezieren, geregeld overschreeuwen.

Lale Gül op tv in een neerwaartse spiraal

Ook op televisie roert Gül zich. Zo schoof ze aan bij Vandaag Inside. Hoewel ze vaak te horen kreeg dat ze zo haar geloofwaardigheid als schrijfster verloor. Haar uitgever, Prometheus, liet zelfs verontrust weten dat ze een ‘SBS-meisje’ dreigde te worden.

Toch is het heel wel mogelijk om, zoals Gül doet, in de bezienswaardige SBS-talkshow Nieuws van de dag een bijdrage te leveren aan het publieke debat zonder intellectueel door de knieën te gaan.

Maar in haar behoefte aan aandacht van de tv-kijker lijkt Gül zich wel in een neerwaartse spiraal te bewegen. Met haar verschijning in Het waren 2 fantastische dagen als duidelijkste voorbeeld.

Misplaatste deelname aan Het waren 2 fantastische dagen

Angela de Jong, tot vorige week de bekendste tv-recensent van Nederland, meldde in het AD dat dit ‘het meest slijmerige, kwijlerige, walgelijke programma’ was dat ze ooit had gezien.

Dit is een wel erg scherpe formulering, maar het bekijken van drie, doorgaans aan lager wal geraakte, BN’ers, zoals de drugscrimineel Frank Masmeijer, die met elkaar worden opgesloten, is inderdaad niet erg verheffend. Het is een gênant gedoe.

Gül huilt liever op tv dan dat ze confronteert

Gül werd opgescheept met Bram Moszkowicz en Glennis Grace. Het is niet de bedoeling dat de deelnemers een kritisch gesprek voeren. Klefheid is gewenst. Gül ging dan ook niet in op de schandelijke praktijken van de voormalige advocaat of het kort en klein slaan van een supermarkt door de zangeres.

De bedoeling is wel dat er veel tranen vloeien. Gül voldeed netjes aan de verwachtingen. Bevallig in nachthemd en goed belicht gedrapeerd op een bank barstte ze enorm in snikken uit bij het beluisteren van Papa van Stef Bos.

Nu zijn de vocale kwaliteiten van deze zanger inderdaad om te huilen, maar de oorzaak van de emotionele uitbarsting zou hebben gelegen in een opgeroepen verlangen naar een onbezorgd gezinsleven.

Gül zoekt publiciteit met seksboek, voetenfoto’s en slipjes

Dat Gül populair is bij televisiemakers, heeft zeker te maken met haar uiterlijke verschijning. Op Instagram poseert ze graag op uitdagende wijze. Ze is dan ook benaderd voor Adam Zkt. Eva, een RTL-programma waarin BN’ers van lager allooi elkaar naakt ontmoeten op een tropisch eiland.

Hoewel ze minstens 50.000 euro voor deelname kan ontvangen, heeft Gül volgens de laatste berichten nog niet gehapt.

Wel werkt ze samen met Heleen van Royen aan een seksboek. In Het waren 2 fantastische dagen was te zien hoe ze aan haar minstens zo publiciteitsgeile collega vertelde dat ze graag voldeed aan de behoeften van haar Instagram-fans.

Zo verkocht ze foto’s van haar voeten. Voor een gedragen slipje had Gül zelfs 500 euro gevangen.

Literaire roem doet soms vreemde dingen met schrijvers, dat is duidelijk.

