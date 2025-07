Brrr wat een tendentieus links gedoe op TV over kerkasiel | Gerry kijkt TV

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week: de dubieuze positieve aandacht voor hulp aan illegalen.

Het is waarschijnlijk een Pyrrusoverwinning, zoals intellectuele types dat zouden kunnen noemen. De PVV heeft een potentieel belangrijke bijdrage geleverd aan versterking van de rechtsstaat, door een voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen door de Tweede Kamer te loodsen.

Heel waardevol. Zo wordt nog eens onderstreept dat het ontduiken van de wet in Nederland niet gedoogd wordt (of beter gezegd: zou moeten worden). Bovendien maakt de juridische maatregel optreden tegen wetsovertreders eenvoudiger en gaat er een afschrikwekkende werking vanuit.

Maar na protesten van zogeheten opinieleiders, waarbij zelfs korpschef Janny Knol haar neutrale boekje te buiten meende te moeten gaan door zich plotseling als politica te manifesteren, zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel vermoedelijk afschieten.

In Nederland is de wens van de meerderheid van de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer helaas niet altijd wet.

Rode loper voor ongehoorzame christenen

Op televisie zien we intussen vooral geweeklaag over de asielwet. Niet alleen bij de publieke omroep trouwens. Hart van Nederland, de aardige nieuwsrubriek van SBS6, stuurde afgelopen zondag bijvoorbeeld een cameraploeg af op een handjevol demonstranten in Rotterdam met borden met domme teksten als ‘Being alive should never be a crime’.

Kritische ondervraging van de actievoerders, die het ontduiken van de wet verdedigen en aanmoedigen, ontbreekt in dit soort items altijd, want zij weten zich slim te profileren als de moreel superieure verdedigers van menselijkheid.

Geheel kritiekloos is ook steeds de benadering van de ongehoorzame christenen in Kampen. Daar is sprake van een schandelijke situatie. Een protestantse wijkgemeente biedt al sinds november vorig jaar onderdak aan een Oezbeeks gezin dat volgens de rechter Nederland dient te verlaten.

Omdat het een godsdienstige ruimte betreft, kunnen gezagsdragers niet optreden tegen deze ongehoorzaamheid. Kerken krijgen nog altijd een dubieuze voorkeursbehandeling in Nederland.

Demonstranten voor de wijkgemeente Open Hof die eisen dat het recht zijn loop krijgt, ontbreken vreemd genoeg. Wel komen steeds cameraploegen langs om de kinderen te laten vertellen dat ze het zo naar hun zin hebben in Nederland.

Tendentieus linkse berichtgeving

Ook Hart van Nederland stuurde deze maand een verslaggever naar Kampen. De weigerachtige Oezbeken kwamen dit keer niet in beeld. Wel een predikant, die zich verbijsterd toonde omdat de Tweede Kamer graag zou zien dat ook buitenlanders in Nederland rechterlijke uitspraken respecteren.

En de woordvoerder van de familie mocht vertellen dat hij handelde volgens een ‘bijbelse opdracht’. Maar ja, in Nederland tellen wetten en rechterlijke vonnissen toch echt zwaarder dan teksten uit de – polyinterpretabele – Bijbel.

De verslaggever van Hart van Nederland had allerlei slimme vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld: is het niet vreemd dat christenen handelen in strijd met rechterlijke vonnissen? Of: waarom werkt de kerk mee aan een ondermijning van de rechtsstaat?

Maar dergelijke vragen worden nooit gesteld. De berichtgeving op televisie over asielzoekers in het algemeen en het kwalijke kerkasiel in het bijzonder is en blijft tendentieus links.

Leuk was het wel even om te zien dat in christelijk Kampen paniek was uitgebroken omdat de Tweede Kamer een stokje wilde steken voor het stimuleren van illegaliteit. Maar dit stokje zal de wetgever vast wel weer uit handen worden geslagen. Gedogen wordt in Nederland nu eenmaal sympathieker gevonden dan rechtshandhaving.

