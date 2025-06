Influencers verdienen geld met onzin: geloof deze leugens over zonnebrandcrème niet

Huidkanker is de meest voorkomende en snelst toenemende vorm van kanker, maar van health influencers moeten we ons vooral niet insmeren met ‘toxische rommel’. Trap niet in die onzin van gezondheidsgoeroes, schrijft Laurien Onderwater.

Het is elke keer hetzelfde liedje. We krijgen een paar zonnige dagen voorspeld en een groep zelfbenoemde health influencers op sociale media roept dat je je vooral níet moet insmeren met zonnebrandcrème. Het is ‘toxische rommel’ en bovendien kankerverwekkend. De zon is alleen schadelijk als je verbrandt, zo zeggen ze, en de huid valt te trainen door dagelijks blootstelling op te bouwen.

Vorig jaar zijn er bijna 80.000 mensen met huidkanker gediagnosticeerd, meldt de Nederlandse Kankerregistratie. Dat zijn er ruim 15.000 meer dan in 2020. Het Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal gevallen blijft stijgen.

Huidkanker is dan ook de meest voorkomende en snelst toenemende vorm van kanker in Nederland. Maar niet als het aan de influencers ligt.

Die verkondigen dat Big Pharma heeft verzonnen dat je huidkanker krijgt, zodat die veel geld kan verdienen met zonnebrandcrème. Gelukkig hebben de gezondheidsgoeroes de oplossing: koop een potje supplementen, te koop in hun eigen webshop, en je bent alsnog beschermd tegen de zon.

De strijd tegen de vermeende ‘toxische rommel’ blijkt dus (surprise, surprise) een verdienmodel. Die gezondheidsgoeroes zouden zich moeten schamen. Wie zonnebrandcrème demoniseert, promoot huidkanker.