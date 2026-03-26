De online abortuspil roept vooral veel vragen op

Bronnen: thuisabortus.nl, de Volkskrant, NRC

Een groep artsen heeft een online portaal gelanceerd waarop vrouwen die ongewenst zwanger zijn, de abortuspil kunnen bestellen. Daardoor hoeven ze niet meer langs een abortuskliniek of ziekenhuis, of in sommige gevallen niet meer naar hun huisarts.

Online formulier invullen

De website thuisabortus.nl is een idee van patiëntenorganisatie Ava, die met het initiatief vrouwen meer keuzevrijheid wil geven in abortuszorg. Op de website kunnen vrouwen een formulier invullen.

De zwangere vrouw moet aanvinken dat ze alle vragen over haar gezondheid goed heeft begrepen en naar waarheid heeft ingevuld. Zo moet de zwangerschapsduur op het moment van invullen van het formulier korter dan negen weken zijn.

Langs de apotheek

Ook moet de zwangere aangeven dat ze de keuze voor de afbreking vrijwillig en zonder druk van buitenaf heeft gemaakt, en dat ze bekend is met de effecten van de abortuspil.

Het ingevulde formulier wordt binnen 24 uur behandeld door een team van huisartsen en gynaecologen. Als die aanvullende vragen hebben, nemen ze contact op. Zo niet, dan schrijven ze een recept uit naar de apotheek voor de abortuspil. De apotheek voert nog een identiteitscontrole uit.

Naar de abortuskliniek is oncomfortabel

Volgens de initiatiefnemers Peter Leusink (huisarts en seksuoloog) en Alina Chakh (voorzitter van Ava) is de website gericht op pril zwangere vrouwen die al weten wat ze willen en zich, om wat voor reden dan ook, niet comfortabel voelen bij een afspraak met de huisarts of de abortuskliniek.

Zo werkt de abortuspil

De abortuspil bestaat uit vijf tabletten: de eerste (mifepriston) wordt ingenomen met water en blokkeert de werking van het zwangerschapshormoon progesteron, waardoor het embryo stopt met groeien.

Daarna moet de vrouw vier tabletten (misoprostol) vaginaal inbrengen, die ervoor zorgen dat de baarmoeder samentrekt, waardoor het embryo wordt afgedreven. De pil wekt dus eigenlijk een miskraam op. De klachten – bloedverlies en krampen – doen ook daaraan denken.

Twee dagen na lancering van het online portaal staat op de homepage van Thuisabortus dat het vanwege het grote aantal aanvragen niet lukt om binnen 24 uur te reageren. ‘We zijn aan het opschalen, maar daarvoor hebben we wat tijd nodig. Je kunt binnen 48 uur reactie verwachten.’