Doorbreken van sportboycot tegen Rusland kan grote gevolgen hebben

Bron: The Guardian, The New York Times, NOC*NSF

Aan de Paralympische Winterspelen zullen zes Russische en vier Wit-Russische sporters deelnemen onder de vlag van hun land. Het evenement in Italië (Milaan en Cortina), van 6 tot en met 15 maart, markeert daarmee het einde van een jarenlange periode waarin die landen niet welkom waren op de Olympische en Paralympische Spelen.

Russische en Wit-Russische sporters die wel actief waren op deze toernooien, deden dat onder neutrale vlag.

De olympische boycot van Rusland was het directe gevolg van het enorme dopingschandaal dat in 2014 aan het licht kwam. Na de grootschalige inval in Oekraïne in 2022 werden de sancties tegen het land en bondgenoot Wit-Rusland aangescherpt.

Einde boycot Rusland leidde tot diplomatieke rel

Het Internationaal Paralympisch Comité besloot kortgeleden het isolement van Rusland te doorbreken. Enkele IPC-leden lieten doorschemeren dat ‘de omstandigheden zijn veranderd’ sinds het begin van de boycot.

Ook wordt getwijfeld aan het juridische fundament onder de uitsluiting van Rusland, dat de maatregel voor arbitragecommissies heeft gebracht.

Deelname Rusland leidt tot tegenboycot

Het besluit heeft een forse diplomatieke rel teweeggebracht. Diverse hoogwaardigheidsbekleders hebben aangekondigd de openingsceremonie te boycotten vanwege de toelating van Russische sporters.

De Nederlandse sportfederatie NOC*NSF stuurt geen afgevaardigden – wat om logistieke redenen toch al lastig was. Ook veel andere landen zenden geen sporters of bestuurders naar Verona, waar deze Winterspelen worden geopend. Eurocommissaris Glenn Micallef, die over sport gaat, blijft ook weg.