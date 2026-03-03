Doorbreken van sportboycot tegen Rusland kan grote gevolgen hebben

Russische para-sporters nemen deel aan Winterspelen. (Foto ANP).

De feiten: Russische para-sporters mogen meedoen aan de Winterspelen

Aan de Paralympische Winterspelen zullen zes Russische en vier Wit-Russische sporters deelnemen onder de vlag van hun land. Het evenement in Italië (Milaan en Cortina), van 6 tot en met 15 maart, markeert daarmee het einde van een jarenlange periode waarin die landen niet welkom waren op de Olympische en Paralympische Spelen.

Russische en Wit-Russische sporters die wel actief waren op deze toernooien, deden dat onder neutrale vlag.

De olympische boycot van Rusland was het directe gevolg van het enorme dopingschandaal dat in 2014 aan het licht kwam. Na de grootschalige inval in Oekraïne in 2022 werden de sancties tegen het land en bondgenoot Wit-Rusland aangescherpt.

Einde boycot Rusland leidde tot diplomatieke rel

Het Internationaal Paralympisch Comité besloot kortgeleden het isolement van Rusland te doorbreken. Enkele IPC-leden lieten doorschemeren dat ‘de omstandigheden zijn veranderd’ sinds het begin van de boycot.

Ook wordt getwijfeld aan het juridische fundament onder de uitsluiting van Rusland, dat de maatregel voor arbitragecommissies heeft gebracht.

Deelname Rusland leidt tot tegenboycot

Het besluit heeft een forse diplomatieke rel teweeggebracht. Diverse hoogwaardigheidsbekleders hebben aangekondigd de openingsceremonie te boycotten vanwege de toelating van Russische sporters.

De Nederlandse sportfederatie NOC*NSF stuurt geen afgevaardigden – wat om logistieke redenen toch al lastig was. Ook veel andere landen zenden geen sporters of bestuurders naar Verona, waar deze Winterspelen worden geopend. Eurocommissaris Glenn Micallef, die over sport gaat, blijft ook weg.

Wie zegt wat over de sportboycot van Rusland?

EW's visie: Doorbreking boycot is laf besluit met mogelijk grote gevolgen

Door: Joppe Gloerich, redacteur Binnenland & Cultuur

Zes Russische deelnemers op een totaal van bijna drieduizend sporters. Is dat alle heisa waard? Ja, eigenlijk wel.

Uiteraard streven sportbestuurders, dus ook die van het IPC, ernaar de sport niet te vergiftigen met geopolitiek en oorlog. En dat individuele sporters niet de dupe worden van wandaden van de leiders van hun land.

Toelating Rusland schoffeert sporters

Maar toelating van Rusland en Wit-Rusland maakt júist slachtoffers onder sporters. Die uit Oekraïne, bijvoorbeeld. Zij lopen de kans om in Milaan de skipiste te moeten delen met sporters in het shirt van het land dat hen vier jaar geleden in een vreselijke oorlog stortte.

Of erger: het Russische volkslied te moeten aanhoren. Er zijn zelfs Oekraïense sporters wier fysieke beperking het gevolg is van de strijd tegen Rusland.

Russische lobby tegen boycot succesvol

Diverse IPC-leden vonden dat uitsluiting van Rusland niet meer te verdedigen was aangezien Israëlische sporters wél welkom zijn. Oftewel: de organisatie die zegt sport en politiek te willen scheiden, werkt zelf heel hard mee aan het vermengen van die twee.

De vooralsnog kleinschalige doorbreking van het Russische sportisolement kan grote gevolgen hebben. Rusland zal zijn succesvol gebleken lobby doorzetten, en sport blijven inzetten om in eigen land vaderlandsliefde aan te wakkeren.

Precedent opent deur voor Russische terugkeer

Ook zal het bij meer sportbonden arbitragezaken aanspannen om deelname af te dwingen. Van de toelating tot de Paralympische Spelen van Milaan gaat een sterke precedent uit, waarop veel sportbonden mogelijk geen weerwoord hebben.

Zonder zijn militaire geweld tegen Oekraïne ook maar enigszins te matigen, zou Rusland dan dus zomaar weer het internationale sportveld op kunnen sluipen.

Verdere verdieping: Russische deelnemers zijn ook kanshebbers op goud

Dat het aantal Russische sporters op de Paralympische Spelen van Milaan beperkt blijft tot zes, heeft te maken met de zogenoemde ‘wildcards’ waarmee ze mogen aantreden. Afgelopen december vocht Rusland bij het internationaal sporttribunaal met succes de beslissing aan dat het was uitgesloten van het ski-toernooi in Cortina.

Russische kampioenen terug op de piste

De Russen kregen gelijk, waarna de skifederatie de plaatsen die normaal gesproken worden vrijgehouden voor onvoorziene situaties, toewees aan Russische en Wit-Russische sporters.

Onder hen bevinden zich alpineskiër Alexey Bugaev en langlaufers Ivan Golubkov en Anastasiia Bagiian. Allen waren al eens wereldkampioen, dus dat in Italië het Russische volkslied zal klinken, is zeker niet uitgesloten.

Verder lezen: Meer over boycots van sportevenementen

