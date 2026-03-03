Doorbreken van sportboycot tegen Rusland kan grote gevolgen hebben

De feiten: Russische para-sporters mogen meedoen aan de WinterspelenBron: The Guardian, The New York Times, NOC*NSF
Aan de Paralympische Winterspelen zullen zes Russische en vier Wit-Russische sporters deelnemen onder de vlag van hun land. Het evenement in Italië (Milaan en Cortina), van 6 tot en met 15 maart, markeert daarmee het einde van een jarenlange periode waarin die landen niet welkom waren op de Olympische en Paralympische Spelen.
Russische en Wit-Russische sporters die wel actief waren op deze toernooien, deden dat onder neutrale vlag.
De olympische boycot van Rusland was het directe gevolg van het enorme dopingschandaal dat in 2014 aan het licht kwam. Na de grootschalige inval in Oekraïne in 2022 werden de sancties tegen het land en bondgenoot Wit-Rusland aangescherpt.
Einde boycot Rusland leidde tot diplomatieke rel
Het Internationaal Paralympisch Comité besloot kortgeleden het isolement van Rusland te doorbreken. Enkele IPC-leden lieten doorschemeren dat ‘de omstandigheden zijn veranderd’ sinds het begin van de boycot.
Ook wordt getwijfeld aan het juridische fundament onder de uitsluiting van Rusland, dat de maatregel voor arbitragecommissies heeft gebracht.
Deelname Rusland leidt tot tegenboycot
Het besluit heeft een forse diplomatieke rel teweeggebracht. Diverse hoogwaardigheidsbekleders hebben aangekondigd de openingsceremonie te boycotten vanwege de toelating van Russische sporters.
De Nederlandse sportfederatie NOC*NSF stuurt geen afgevaardigden – wat om logistieke redenen toch al lastig was. Ook veel andere landen zenden geen sporters of bestuurders naar Verona, waar deze Winterspelen worden geopend. Eurocommissaris Glenn Micallef, die over sport gaat, blijft ook weg.
Wie zegt wat over de sportboycot van Rusland?Bron: The Guardian, NOS, ESPN
- ‘Wanneer de Russische vlag op het internationale toneel wordt gehesen, wordt die een onderdeel van de Russische propagandamachine. Het geeft de wereld de boodschap dat de oorlog “normaal” is,’ zegt de Oekraïense minister van Sport Matvii Bidnyi.
- ‘Onhandig en teleurstellend,’ zegt Esther Vergeer, chef de mission van de Nederlandse Paralympische ploeg, over het besluit van het IPC.
- ‘Die heeft niets opgeleverd,’ zegt Gianni Infantino, voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, over de boycot van Rusland.
- ‘Als de oorlog voorbij is, mag Rusland weer meedoen,’ zegt Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA.
EW's visie: Doorbreking boycot is laf besluit met mogelijk grote gevolgenDoor: Joppe Gloerich, redacteur Binnenland & Cultuur
Zes Russische deelnemers op een totaal van bijna drieduizend sporters. Is dat alle heisa waard? Ja, eigenlijk wel.
Uiteraard streven sportbestuurders, dus ook die van het IPC, ernaar de sport niet te vergiftigen met geopolitiek en oorlog. En dat individuele sporters niet de dupe worden van wandaden van de leiders van hun land.
Toelating Rusland schoffeert sporters
Maar toelating van Rusland en Wit-Rusland maakt júist slachtoffers onder sporters. Die uit Oekraïne, bijvoorbeeld. Zij lopen de kans om in Milaan de skipiste te moeten delen met sporters in het shirt van het land dat hen vier jaar geleden in een vreselijke oorlog stortte.
Of erger: het Russische volkslied te moeten aanhoren. Er zijn zelfs Oekraïense sporters wier fysieke beperking het gevolg is van de strijd tegen Rusland.
Russische lobby tegen boycot succesvol
Diverse IPC-leden vonden dat uitsluiting van Rusland niet meer te verdedigen was aangezien Israëlische sporters wél welkom zijn. Oftewel: de organisatie die zegt sport en politiek te willen scheiden, werkt zelf heel hard mee aan het vermengen van die twee.
De vooralsnog kleinschalige doorbreking van het Russische sportisolement kan grote gevolgen hebben. Rusland zal zijn succesvol gebleken lobby doorzetten, en sport blijven inzetten om in eigen land vaderlandsliefde aan te wakkeren.
Precedent opent deur voor Russische terugkeer
Ook zal het bij meer sportbonden arbitragezaken aanspannen om deelname af te dwingen. Van de toelating tot de Paralympische Spelen van Milaan gaat een sterke precedent uit, waarop veel sportbonden mogelijk geen weerwoord hebben.
Zonder zijn militaire geweld tegen Oekraïne ook maar enigszins te matigen, zou Rusland dan dus zomaar weer het internationale sportveld op kunnen sluipen.
Verdere verdieping: Russische deelnemers zijn ook kanshebbers op goudBron: The New York Times
Dat het aantal Russische sporters op de Paralympische Spelen van Milaan beperkt blijft tot zes, heeft te maken met de zogenoemde ‘wildcards’ waarmee ze mogen aantreden. Afgelopen december vocht Rusland bij het internationaal sporttribunaal met succes de beslissing aan dat het was uitgesloten van het ski-toernooi in Cortina.
Russische kampioenen terug op de piste
De Russen kregen gelijk, waarna de skifederatie de plaatsen die normaal gesproken worden vrijgehouden voor onvoorziene situaties, toewees aan Russische en Wit-Russische sporters.
Onder hen bevinden zich alpineskiër Alexey Bugaev en langlaufers Ivan Golubkov en Anastasiia Bagiian. Allen waren al eens wereldkampioen, dus dat in Italië het Russische volkslied zal klinken, is zeker niet uitgesloten.