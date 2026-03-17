Kinderen praten mee over beleid: nuttig of symboolpolitiek?

De feiten: De opmars van kinderparticipatieBron: Kinderburgermeester.nl, Kinderrechten in Beweging
Kinderparticipatie staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Overheden, gemeenten en organisaties willen kinderen graag betrekken bij besluiten die hun leefwereld raken.
Ze mogen dan meedenken, advies geven en soms meebeslissen over beleid.
In de praktijk gebeurt dat via kinderraden, jongerenpanels en verkiezingen voor een zogeheten kinderburgemeester.
Kinderparticipatie, verkeersveiligheid en gemeenten
Zo adviseert een gemeentelijke kinderraad over de inrichting van een speelplein, of denkt een jongerenpanel mee over verkeersveiligheid rond scholen.
Circa 160 van de 342 gemeenten hebben begin 2026 een kinderburgemeester. De meeste van deze initiatieven ontstaan op lokaal niveau
Wie zegt wat over kinderparticipatie?Bron: Kinderrechten, Kinderrechten in Beweging, Nederlands Jeugdinstituut
- ‘Er zijn wel enkele initiatieven vanuit de overheid, maar er zijn geen beloftes. Ik vind het onacceptabel dat jeugdparticipatie nog steeds niet wettelijk vastgelegd is in Nederland,’ aldus Marc Dullaert, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, een samenwerkingplatform van diverse belangenorganisaties voor kinderen.
- ‘Als kinderen en jongeren niet weten dat hun stem iets waard is, zullen ze ook niet meepraten en meedoen rondom thema’s die impact hebben op hun leven,’ zegt Marjolein Weidema, expert in kinderparticipatie en werkzaam bij belangenorganisatie Save the Children, in een gesprek met Kinderenrechten in Beweging, een belangenorganisatie die opkomt voor de rechten van kinderen.
- ‘Jeugdparticipatie is onmisbaar voor een rechtvaardige en toekomstgerichte samenleving,’schrijft het Nederlands Jeugdinstituut, een kennisplatform over opgroeien, opvoeden en jeugdhulp, op zijn website.
EW’s visie: Geen participatie zonder verantwoordelijkheidDoor: Dave Abbink, redacteur Binnenland
Kinderparticipatie klinkt als een sympathiek idee. Wie kan er tegen zijn dat kinderen gehoord worden?
Zo versterken jongeren hun stem, bevorderen zij hun eigen democratische vorming en groeien kinderen uit tot betrokken burgers.
Bovendien gaat het bij het opstellen van beleid om hún toekomst, en niet die van de ervaren, oudere bestuurders. Kinderperspectief is daarom van groot belang bij het maken van beleid.
Mooi toch? Dat hangt ervan af. Want waar belangenorganisaties kinderen meer invloed willen geven, beperken gemeenten die rol meestal tot meepraten.
Grenzen van kinderparticipatie
Volgens belangenorganisaties blijft kinderparticipatie nog te vaak steken in goede bedoelingen. De rode draad in deze kritiek: inspraak krijgt aandacht, maar inbedding in beleid blijft vooralsnog uit.
Aan lokale initiatieven geen gebrek. Voor belangenorganisaties zijn dit stappen vooruit, maar kinderparticipatie betekent in de praktijk vaak inspraak zonder echte invloed of verantwoordelijkheid.
Het blijft daarom de vraag wat deze participatie werkelijk betekent. Bestuurders investeren tijd en geld, maar hakken uiteindelijk zelf de knopen door.
Zo blijft participatie steken in veilige projecten voor de bühne.
Capaciteiten en verantwoordelijkheid
Het betrekken van kinderen kost tijd en geld, terwijl veel gemeenten kampen met tekorten en een groeiend takenpakket door decentralisaties. Dat dwingt tot harde keuzes.
Waar belangenorganisaties pleiten voor structurele kinderparticipatie, kijken bestuurders daarom vooral naar uitvoerbaarheid.
Zonder helderheid geen echte invloed
Kinderparticipatie klinkt goed op papier, maar bestuurders moeten kiezen voor wat werkt in de praktijk.
Daar wringt het. In een democratie horen inspraak en verantwoordelijkheid bij elkaar. Wie beslist, draagt de gevolgen van gemaakt beleid.
Kinderparticipatie en verantwoordelijkheid bij volwassenen
Bij kinderparticipatie ligt die verantwoordelijkheid uiteindelijk bij volwassenen.
Een volwassen debat over kinderparticipatie begint daarom met heldere keuzes over wat kinderparticipatie precies betekent, wat het oplevert en wie de verantwoordelijkheid draagt.
Verdere verdieping: Van ideaal naar praktijk
De opkomst van kinderparticipatie hangt samen met een bredere culturele omslag. Vanaf de jaren tachtig kantelde het beeld van het kind ingrijpend.
Nieuwe sociologische en pedagogische inzichten doorbraken het oude idee van het kwetsbare, afhankelijke kind. Het kind kreeg een stem en een eigen perspectief.
In 1989 kreeg die omslag wereldwijde erkenning met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.
Van kinderparticipatie naar juridisch recht
Artikel 12 legde vast dat kinderen hun mening mogen geven over beslissingen die hen raken. Daarmee verschoof participatie van een pedagogisch ideaal naar een juridisch recht.
Sindsdien is inspraak geen extraatje meer, maar de norm. De kern van het debat ligt nu niet bij de vraag óf kinderen mogen meepraten, maar hoe hun stem daadwerkelijk gewicht krijgt in beleid en praktijk.