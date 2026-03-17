Kinderen praten mee over beleid: nuttig of symboolpolitiek?

Bron: Kinderburgermeester.nl, Kinderrechten in Beweging

Circa 160 van de 342 gemeenten hebben begin 2026 een kinderburgemeester. De meeste van deze initiatieven ontstaan op lokaal niveau

Zo adviseert een gemeentelijke kinderraad over de inrichting van een speelplein, of denkt een jongerenpanel mee over verkeersveiligheid rond scholen.

In de praktijk gebeurt dat via kinderraden, jongerenpanels en verkiezingen voor een zogeheten kinderburgemeester.

Ze mogen dan meedenken, advies geven en soms meebeslissen over beleid.

Kinderparticipatie staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda . Overheden, gemeenten en organisaties willen kinderen graag betrekken bij besluiten die hun leefwereld raken.

Bron: Kinderrechten, Kinderrechten in Beweging, Nederlands Jeugdinstituut

Door: Dave Abbink, redacteur Binnenland

Kinderparticipatie klinkt als een sympathiek idee. Wie kan er tegen zijn dat kinderen gehoord worden?

Zo versterken jongeren hun stem, bevorderen zij hun eigen democratische vorming en groeien kinderen uit tot betrokken burgers.

Bovendien gaat het bij het opstellen van beleid om hún toekomst, en niet die van de ervaren, oudere bestuurders. Kinderperspectief is daarom van groot belang bij het maken van beleid.

Mooi toch? Dat hangt ervan af. Want waar belangenorganisaties kinderen meer invloed willen geven, beperken gemeenten die rol meestal tot meepraten.

Grenzen van kinderparticipatie

Volgens belangenorganisaties blijft kinderparticipatie nog te vaak steken in goede bedoelingen. De rode draad in deze kritiek: inspraak krijgt aandacht, maar inbedding in beleid blijft vooralsnog uit.

Aan lokale initiatieven geen gebrek. Voor belangenorganisaties zijn dit stappen vooruit, maar kinderparticipatie betekent in de praktijk vaak inspraak zonder echte invloed of verantwoordelijkheid.

Het blijft daarom de vraag wat deze participatie werkelijk betekent. Bestuurders investeren tijd en geld, maar hakken uiteindelijk zelf de knopen door.

Zo blijft participatie steken in veilige projecten voor de bühne.

Capaciteiten en verantwoordelijkheid

Het betrekken van kinderen kost tijd en geld, terwijl veel gemeenten kampen met tekorten en een groeiend takenpakket door decentralisaties. Dat dwingt tot harde keuzes.

Waar belangenorganisaties pleiten voor structurele kinderparticipatie, kijken bestuurders daarom vooral naar uitvoerbaarheid.

Zonder helderheid geen echte invloed

Kinderparticipatie klinkt goed op papier, maar bestuurders moeten kiezen voor wat werkt in de praktijk.

Daar wringt het. In een democratie horen inspraak en verantwoordelijkheid bij elkaar. Wie beslist, draagt de gevolgen van gemaakt beleid.

Kinderparticipatie en verantwoordelijkheid bij volwassenen

Bij kinderparticipatie ligt die verantwoordelijkheid uiteindelijk bij volwassenen.

Een volwassen debat over kinderparticipatie begint daarom met heldere keuzes over wat kinderparticipatie precies betekent, wat het oplevert en wie de verantwoordelijkheid draagt.