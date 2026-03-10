Volgens dit onderzoek denken veel Gen Z-mannen traditioneel: hoe zit dat in Nederland?

De feiten: Meer Gen Z-mannen dan 'babyboomers' vinden dat vrouwen moeten gehoorzamenBron: King's College London, The Guardian
Jongens uit generatie Z (geboren tussen 1997 en 2012) hebben traditionelere opvattingen over genderrollen dan oudere generaties.
Dat blijkt althans uit de resultaten van een grootschalige enquête die onderzoekers publiceerden op 8 maart, niet toevallig Internationale Vrouwendag. Het jaarlijkse onderzoek onder zestienplussers werd uitgevoerd door Ipsos en het Global Institute for Women’s Leadership van King’s College London.
Bijna een op de drie mannen vindt dat vrouw man moet gehoorzamen
Van de jonge mannen van generatie Z vindt 31 procent dat een vrouw haar man moet gehoorzamen, blijkt uit het wereldwijde onderzoek onder 23.000 mensen afkomstig uit 29 landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië, Australië en India.
Eenderde van de mannen van generatie Z zei ook dat een man het laatste woord moet hebben bij belangrijke beslissingen.
Gen Z-mannen hebben traditionele opvattingen
Uit de studie blijkt dat mannen van generatie Z vaker traditionele opvattingen hebben over besluitvorming binnen het huwelijk dan mannen van de babyboomgeneratie (geboren tussen 1946 en 1964).
Slechts 13 procent van de mannen in die ‘boomergroep’ is het ermee eens dat een vrouw altijd haar man moet gehoorzamen.
Veel minder Gen Z-vrouwen (18 procent) en nog minder babyboomer-vrouwen (6 procent) zijn het ermee eens dat een vrouw altijd gedwee de opvattingen van haar man moet volgen.
Verrassende opvattingen van Gen Z-mannen
Verder is verrassend dat bijna een kwart van de mannen van generatie Z vindt dat vrouwen niet te onafhankelijk of zelfstandig mogen overkomen, tegenover 12 procent van de babyboomers.
Maar tegelijk gaf 41 procent van de Gen Z-mannen aan vrouwen met een succesvolle carrière aantrekkelijk te vinden.
Tot slot vond 21 procent van de mannelijke leden van generatie Z dat mannen die helpen bij de zorg voor kinderen minder masculien zijn dan mannen die dat niet doen, tegenover slechts 8 procent van de mannen van de babyboomgeneratie en 14 procent van de vrouwen van hun eigen generatie.
Wie zegt wat over onderzoek Gen Z-mannenBron: Voorzitter Global Institute for Women's Leadership King's Business School, Sarah Oreck, Brian Recker
- ‘Niet alleen stellen veel mannen van generatie Z beperkende verwachtingen aan vrouwen, ze sluiten zichzelf ook op in restrictieve gendernormen,’ zegt Julia Gillard, voorzitter van het Global Institute for Women’s Leadership aan de King’s Business School in een persbericht.
- ‘Ik maak me zorgen om jonge vrouwen in deze wereld. De manosphere creëert en radicaliseert een generatie mannen die controle ziet als liefde en onderwerping als partnerschap,’ zegt de Amerikaanse arts en psychiater Sarah Oreck tegen haar ruim 123.000 volgers op Instagram.
- ‘Wanneer mannen voelen dat ze recht hebben op gehoorzaamheid van vrouwen, voelt vrouwelijke gelijkheid als onderdrukking van mannen. Maar dat is het niet,’ zegt de Amerikaanse theoloog en auteur Brian Recker tegen zijn bijna 420.000 volgers op Instagram.
EW's visie: Nederlandse Gen Z'ers zijn gelukkig progressieverDoor: Laurien Onderwater, redacteur Vooruitgangsgeloof
Het internationale onderzoek suggereert dat jonge mannen weer traditioneler (lees: conservatiever) denken over de rol van vrouwen.
Op sociale media maken veel mensen zich hierover zorgen. Ze noemen onder meer ‘manfluencers’ als Andrew Tate en de manosphere – het online netwerk van websites, fora, sociale media-accounts en podcasts waarin mannelijkheid centraal staat – als boosdoeners.
Toch zijn de resultaten enigszins vertekend doordat er mensen uit 29 landen zijn ondervraagd, waaronder meer traditionele landen.
Mensen van beide geslachten in Indonesië (66 procent) en Maleisië (60 procent) waren bijvoorbeeld het meest geneigd om het eens te zijn met de stelling dat een vrouw haar man moet gehoorzamen.
Nederlandse Gen Z-mannen zijn progressiever
De antwoorden die Nederlandse deelnemers hebben gegeven, staan verder van dat conservatieve beeld af. Zo vindt 6 procent van de Nederlandse Gen Z’ers dat een vrouw haar man moet gehoorzamen. Het percentage is voor mannen en vrouwen bij elkaar, waardoor dat beeld wel een beetje is vertekend.
Het conservatieve beeld is dus niet vanzelfsprekend ook op Nederland van toepassing. Uit EW’s eigen onderzoek, uitgevoerd samen met Ipsos I&O, blijkt juist dat Nederlandse Gen Z’ers relatief progressief zijn.
Vrouwen zijn daarbij wel vooruitstrevender dan mannen, maar het verschil is niet groter dan in andere leeftijdsgroepen.
Gen Z-mannen worden niet conservatiever
Het idee dat jonge mannen massaal conservatiever worden – of, zoals veel media het brengen, dat de ‘conservatismekloof’ tussen mannen en vrouwen groter wordt – blijkt niet uit EW’s onderzoek.
Gen Z-mannen stemmen vaker dan vrouwen op rechts-conservatieve partijen, schatten zichzelf conservatiever in en nemen vaker een conservatief standpunt in als het gaat om culturele onderwerpen. Maar dat is al decennia het geval. Bovendien zijn ze vergeleken met oudere mannen juist progressief.
In Nederland is het beeld dus genuanceerder dan het stereotype van de ‘conservatieve Gen Z-man’. Gelukkig maar.