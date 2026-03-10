Volgens dit onderzoek denken veel Gen Z-mannen traditioneel: hoe zit dat in Nederland?

Bron: King's College London, The Guardian

Jongens uit generatie Z (geboren tussen 1997 en 2012) hebben traditionelere opvattingen over genderrollen dan oudere generaties.

Dat blijkt althans uit de resultaten van een grootschalige enquête die onderzoekers publiceerden op 8 maart, niet toevallig Internationale Vrouwendag. Het jaarlijkse onderzoek onder zestienplussers werd uitgevoerd door Ipsos en het Global Institute for Women’s Leadership van King’s College London.

Bijna een op de drie mannen vindt dat vrouw man moet gehoorzamen

Van de jonge mannen van generatie Z vindt 31 procent dat een vrouw haar man moet gehoorzamen, blijkt uit het wereldwijde onderzoek onder 23.000 mensen afkomstig uit 29 landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië, Australië en India.

Eenderde van de mannen van generatie Z zei ook dat een man het laatste woord moet hebben bij belangrijke beslissingen.

Gen Z-mannen hebben traditionele opvattingen

Uit de studie blijkt dat mannen van generatie Z vaker traditionele opvattingen hebben over besluitvorming binnen het huwelijk dan mannen van de babyboomgeneratie (geboren tussen 1946 en 1964).

Slechts 13 procent van de mannen in die ‘boomergroep’ is het ermee eens dat een vrouw altijd haar man moet gehoorzamen.

Veel minder Gen Z-vrouwen (18 procent) en nog minder babyboomer-vrouwen (6 procent) zijn het ermee eens dat een vrouw altijd gedwee de opvattingen van haar man moet volgen.

Verrassende opvattingen van Gen Z-mannen

Verder is verrassend dat bijna een kwart van de mannen van generatie Z vindt dat vrouwen niet te onafhankelijk of zelfstandig mogen overkomen, tegenover 12 procent van de babyboomers.

Maar tegelijk gaf 41 procent van de Gen Z-mannen aan vrouwen met een succesvolle carrière aantrekkelijk te vinden.

Tot slot vond 21 procent van de mannelijke leden van generatie Z dat mannen die helpen bij de zorg voor kinderen minder masculien zijn dan mannen die dat niet doen, tegenover slechts 8 procent van de mannen van de babyboomgeneratie en 14 procent van de vrouwen van hun eigen generatie.