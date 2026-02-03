De langverwachte suikertaks komt er. Gaat die helpen tegen obesitas?

De feiten: Suikertaks moet vanaf 2030 het suikergebruik omlaag brengen

Bron: Coalitieakkoord, budgettaire tabel bij het akkoord

Het nieuwe kabinet wil een ‘suikertaks’ invoeren op producten met veel suiker. De maatregel in het coalitieakkoord behoort tot een breder plan om ongezonde keuzes minder aantrekkelijk te maken en zo bij te dragen aan de bestrijding van overgewicht en obesitas. Taks voor producten met meer dan 6 procent suiker De heffing richt zich niet uitsluitend op frisdrank, maar op voorverpakte producten met meer dan 6 procent suiker. Formeel wordt de belasting geheven bij producenten, maar in de praktijk ligt voor de hand dat die de kosten (deels) doorberekenen aan consumenten via hogere prijzen. De invoering staat gepland voor 2030. Vanaf dan verwacht het kabinet een structurele opbrengst van circa 850 miljoen euro per jaar. Dat bedrag staat in de meerjarenramingen en speelt dus een rol in de begroting op langere termijn. Tegelijk benadrukt het kabinet dat de suikertaks een preventieve gezondheidsmaatregel is: hogere prijzen zouden consumenten moeten aanzetten minder suiker te consumeren en producenten stimuleren hun producten anders samen te stellen. Nederland is laat met invoering suikertaks Nederland loopt bepaald niet voorop met deze belasting. In het Verenigd Koninkrijk geldt sinds 2018 een getrapte suikertaks op frisdranken (hoe meer suiker, hoe hoger de heffing), die leidde tot aanpassing van recepturen door fabrikanten en tot dalende verkoop van suikerhoudend producten. Frankrijk heeft al sinds 2012 een vaste heffing per liter voor frisdranken en gezoete dranken. De effecten zijn beperkter dan bij de Britten. Er zijn nog zo’n vijftien landen bekend met een vorm van suikertaks.

EW's visie: Suikertaks bewijst zijn dienst in andere landen, dus kan het hier ook

Een suikertaks kan een effectief beleidsmiddel zijn, en het is goed dat Nederland eindelijk een bewezen maatregel uit het buitenland overneemt. Want het gaat hier niet om een experiment, maar om een best practice die in landen als het Verenigd Koninkrijk, Polen en Portugal al jaren wordt toegepast, en aantoonbaar effect heeft op aanbod en consumptie. Dat Nederland zo laat hiermee komt, is geen toeval: fabrikanten kregen lange tijd de ruimte om vrijwillig hun producten aan te passen. Stijging obesitas en diabetes type 2 zet door Dat beleid leverde hier en daar suikerreductie op, maar niet voldoende. De aanhoudende stijging van (kinder)obesitas en diabetes type 2 laat zien dat het effect van vrijwillige afspraken zijn grens heeft bereikt. Zo bezien is het logisch dat de overheid nu kiest voor een steviger instrument, dat producenten dwingt om verder te gaan dan cosmetische aanpassingen. Tegelijk is voorzichtigheid geboden. De Nederlandse situatie verschilt van die in het buitenland: consumenten zijn relatief prijsbewust en het aanbod aan light- en suikervrije producten is al groot. Resultaat suikertaks onduidelijk Dat maakt onzeker hoeveel extra resultaat een suikertaks heeft. Bovendien wringt het dat de maatregel op voorhand is ingeboekt als een forse structurele inkomstenbron. Als een suikertaks echt werkt, zou de opbrengst immers moeten dalen. Het is daarom zaak om de effecten scherp te monitoren, want een suikertaks is niet altijd een succes. Denemarken had er decennialang één, maar schafte hem in 2014 weer af omdat tal van praktische problemen opdoken (zoals shoppen over de grens) en het effect niet tevreden stemde. Suikertaks moet meetbaar en omkeerbaar zijn Juist daarom moet de maatregel meetbaar en omkeerbaar zijn. Een suikertaks die aantoonbaar leidt tot minder suikerconsumptie en gezondere keuzes, verdient steun. Maar als resultaat uitblijft en de heffing vooral een vaste heffing blijkt te zijn, moeten de maatregelen ook weer worden teruggedraaid. Preventiebeleid moet gericht zijn op gezondheid, niet op het vullen van de schatkist.

