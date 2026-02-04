Kunnen psychedelica helpen waar therapie faalt, ondanks verslavingsgevaar?

De feiten: Samenwerking voor psychedelica-therapie

Bronnen: ZonMw, Trimbos, Jellinek

Hersenstichting en ZonMw hebben aangekondigd dat ze samen onderzoek gaan doen naar de therapeutische toepassingen van psychedelica. Op de langere termijn kan dat leiden tot innovatieve behandelvormen voor patiënten met een zware depressie of een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Trippen met psychedelica Psychedelica zijn drugs als LSD en psilocybine die de zintuiglijke waarneming beïnvloeden, zoals zicht, gehoor, smaak en reuk. Ook kunnen ze hallucinogene effecten veroorzaken. Het besef van tijd en ruimte verandert bij een gebruiker. Deze ervaring wordt daarom een trip genoemd. Psychedelica worden gebruikt voor recreatie, spirituele ervaringen en steeds vaker als therapeutisch hulpmiddel. Therapeutische toepassingen van psychedelica Om beter te begrijpen hoe deze middelen veilig en effectief kunnen worden ingezet in de zorg, doen de Hersenstichting en ZonMw onderzoek. De eerste fase is inmiddels afgerond. Deze bestond uit het opzetten van een consortium van onderzoekers en instellingen om het fundament te leggen voor grootschalig onderzoek naar therapeutische toepassingen van psychedelica. Fase twee is onlangs begonnen en richt zich op klinische studies waarin zowel de veiligheid als de effectiviteit van psychedelische middelen zorgvuldig worden onderzocht.

Wie zegt wat over psychedelica-therapie?

Bronnen: Universiteit Maastricht, NRC, Pointer, Trimbos

Natasha Mason , universitair docent psychofarmacologie aan de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen zegt tegen Universiteit Maastricht over psychedelica: ‘Er is een betrouwbare, acute toename in empathie, mensen voelen meer met anderen mee, ook al kunnen ze niet altijd precies aangeven wat de ander voelt. Ze ervaren meer verbondenheid met de wereld en voelen emoties in het algemeen intenser. Daarnaast geven ze aan beter in staat te zijn hun omstandigheden vanuit nieuwe, andere perspectieven te bekijken.’

Jana Bednarova, directeur en oprichter van de Tsjechische ngo Psyres, die psychedelisch onderzoek en therapietoepassingen bevordert, zegt tegen NRC: 'Psychedelica kunnen ervoor zorgen dat bij mensen met een depressie, verslaving of angststoornissen hun manier van denken, zien en begrijpen wordt doorbroken.'

Michiel van Elk zegt tegen Psychedelica-onderzoekerzegt tegen Pointer : 'Het wordt vaak een beetje gepresenteerd als een "magische oplossing". Alsof je in één keer van je depressie af bent, als je zo'n stof tot je neemt. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich even beter voelen, maar als we patiënten langer in de gaten houden, blijkt helaas dat een groot deel van de patiënten toch weer last krijgt van depressieve symptomen na afloop van die psychedelische ervaring.'

Margriet van Laar, programmahoofd Drugs Trimbos-instituut zegt tegen Trimbos: ‘Meer kennis hierover is belangrijk. Het gaat om kwetsbare mensen met psychische problematiek voor wie de risico’s groter kunnen zijn.’

EW's visie: Meer onderzoek naar psychedelica is een goede ontwikkeling

Door: Floortje Appel, stagiaire EW & Laurien Onderwater, redacteur Vooruitgangsgeloof

Psychedelica veroorzaken doorgaans geen lichamelijke afhankelijkheid, waardoor fysieke verslaving zeldzaam is. Afhankelijkheid kan ontstaan Toch kunnen psychedelica verslavend zijn. Als iemand een psychedelische trip als zeer prettig ervaart, kan het verleidelijk zijn om het middel vaker te gebruiken. Zo kan een geestelijke afhankelijkheid ontstaan. Hoewel dit relatief zelden voorkomt, zijn juist de mensen voor wie deze therapieën bedoeld zijn, extra kwetsbaar. Ook is niet zeker of intense ervaringen met psychedelica door iedereen even goed worden verdragen. Juist om die reden monitoren psychiaters en zorgverleners de patiënten heel goed voor, tijdens en na de behandeling. Geen snelle oplossing Ondanks dat psychedelica ingewikkelde middelen zijn die geen snelle oplossing bieden voor mensen met een depressie, tonen meer en meer studies aan dat ze patiënten kunnen afhelpen van depressies waarbij eerdere behandelingen met medicijnen niet of weinig hielpen. Ook patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zouden er baat bij hebben. Verschillende studies laten zien dat MDMA-ondersteunde psychotherapie tot een langdurige vermindering van PTSS-symptomen kan leiden. Ketamine lijkt op basis van een klein aantal studies bij te kunnen dragen aan tijdelijke verlichting van PTSS-symptomen, schrijft het Tijdschrift voor Psychiatrie. Het is daarom zeker geen slechte ontwikkeling dat – naast universiteiten en medische centra – óók ZonMw en de Hersenstichting onderzoek doen naar de behandeling.

Verdere verdieping: Biedt psychedelica-trip hoop voor wie vastloopt in therapie?

Bronnen: Afkickkliniekwijzer, tijdschrift voor psychiatrie

Psychedelische therapieën lijken vooral een oplossing te bieden voor patiënten met PTSS of een zware depressie, die geen impact meer ervaren van reguliere therapieën en als ‘uitbehandeld’ worden beschouwd. De Hersenstichting en ZonMw onderzoeken daarnaast wat het effect is van psychedelische therapie bij mensen met een hersenaandoening. Wat doet zo’n therapie precies? Psychotherapie en psychologische ondersteuning worden gezien als essentiële onderdelen van psychedelische therapie. Tijdens een zogeheten trip is er begeleiding door een of twee psychiaters of psychotherapeuten. Zij stellen vragen over iemands mentale staat of halen een traumatische gebeurtenis terug. Door de geestverruimende effecten van psychedelica kan een patiënt beter in contact komen met gevoelens die voorheen moeilijk te bereiken waren. Tijdens het gebruik hoeft er niet altijd gepraat te worden. Bij sommige therapieën krijgen patiënten een oogmasker en een koptelefoon op met muziek. Dit zorgt ervoor dat zij vooral in zichzelf gericht zijn. Hoe helpt het patiënten met PTSS? Bij PTSS is de amygdala (de hersenregio die angst en stress reguleert) vaak overactief, waardoor traumatische herinneringen steeds als bedreigend worden ervaren.

Psychedelica zoals MDMA kunnen de amygdala-activiteit verlagen en tegelijk gevoelens van kalmte, vertrouwen en verbondenheid verhogen. Dit maakt het makkelijker om trauma’s te bespreken zonder overweldigd te raken door angst. Wat zijn de risico’s? Psychedelica kunnen bestaande psychische aandoeningen verergeren en psychische klachten veroorzaken, vooral bij patiënten die al psychisch kwetsbaar zijn. In Nederland mogen psychedelica, zoals MDMA en psilocybine, niet als geneesmiddel worden voorgeschreven door huisartsen of psychiaters buiten onderzoek. Ze staan op Lijst I van de Opiumwet en mogen alleen worden gebruikt in onderzoeksverband.

