Jerry Afriyie op herdenking Februaristaking: organisatie stelt zichzelf boven de geschiedenis

Woensdag 25 februari is de herdenking van de Februaristaking van 1941, een van de grootste protesten in Europa tegen nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het 85-jarige jubileum is dichter en activist Jerry Afriyie uitgenodigd als spreker, tot woede van een aantal (Joodse) organisaties.

In verzet tegen de Duitse bezetter

Als reactie op twee razzia’s besloten tienduizenden Amsterdammers in februari 1941 het werk neer te leggen.

De staking – geïnitieerd door de verboden Communistische Partij van Nederland (CPN) – breidde zich razendsnel uit in Noord-Holland en Utrecht, en werd zo de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter en de Jodenvervolging in Nederland.

De Februaristaking wordt sinds 1946 herdacht op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam, naast het standbeeld De Dokwerker, dat is gemaakt als eerbetoon aan de gebeurtenissen van 1941.

Jerry Afriyie voorgedragen als spreker

Jaarlijks krijgt een speciale spreker het woord. Dit jaar is dat dus de Nederlandse activist Jerry Afriyie, onder meer bekend van Kick Out Zwarte Piet. Eerst werd de Amsterdamse BIJ1-lijsttrekker Tofik Dibi genoemd voor een andere herdenking van de februaristaking in Amsterdam, wat tot heftige kritiek leidde.

Dat is niet anders bij de keuze voor Afriyie: hij heeft zich in het verleden zeer kritisch uitgelaten over Israël, met name tijdens de oorlog in Gaza.

Volgens het Centraal Joods Overleg (CJO) is de keuze voor Afriyie daarom onacceptabel. Het CJO vindt die uitspraken van de activist antisemitisch. De organisatie ziet het probleem niet.