Jerry Afriyie op herdenking Februaristaking: organisatie stelt zichzelf boven de geschiedenis

24 februari 2026
Jerry Afriyie bij een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het demonstratierecht. (Foto: ANP).

De feiten: Herdenking Februaristaking belooft weer beladen te worden

Woensdag 25 februari is de herdenking van de Februaristaking van 1941, een van de grootste protesten in Europa tegen nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het 85-jarige jubileum is dichter en activist Jerry Afriyie uitgenodigd als spreker, tot woede van een aantal (Joodse) organisaties.

In verzet tegen de Duitse bezetter

Als reactie op twee razzia’s besloten tienduizenden Amsterdammers in februari 1941 het werk neer te leggen.

De staking – geïnitieerd door de verboden Communistische Partij van Nederland (CPN) – breidde zich razendsnel uit in Noord-Holland en Utrecht, en werd zo de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter en de Jodenvervolging in Nederland.

De Februaristaking wordt sinds 1946 herdacht op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam, naast het standbeeld De Dokwerker, dat is gemaakt als eerbetoon aan de gebeurtenissen van 1941.

Jerry Afriyie voorgedragen als spreker

Jaarlijks krijgt een speciale spreker het woord. Dit jaar is dat dus de Nederlandse activist Jerry Afriyie, onder meer bekend van Kick Out Zwarte Piet. Eerst werd de Amsterdamse BIJ1-lijsttrekker Tofik Dibi genoemd voor een andere herdenking van de februaristaking in Amsterdam, wat tot heftige kritiek leidde.

Dat is niet anders bij de keuze voor Afriyie: hij heeft zich in het verleden zeer kritisch uitgelaten over Israël, met name tijdens de oorlog in Gaza.

Volgens het Centraal Joods Overleg (CJO) is de keuze voor Afriyie daarom onacceptabel. Het CJO vindt die uitspraken van de activist antisemitisch. De organisatie ziet het probleem niet.

Wie zegt wat over de herdenking van de Februaristaking?

Door: Nard Lodewijk

EW's visie: Comité vindt zichzelf belangrijker dan de herdenking

De herdenking van de Februaristaking gaat in de kern over de massale vervolging van Nederlandse Joden. De directe aanleiding voor de staking was een serie razzia’s in Amsterdam die duizenden Joden het leven kostten.

De nalatenschap van deze gebeurtenis is daarmee onlosmakelijk verbonden met het lijden van de Joodse gemeenschap. Het is dan ook begrijpelijk dat Joodse Nederlanders en Joodse organisaties duidelijke opvattingen hebben over de invulling van het programma.

Twee groepen geven andere lading aan de herdenking

Daarnaast spelen de arbeiders die op 25 februari 1941 het werk neerlegden, een belangrijke rol. De staking had bovendien een sterke communistische link.

De Februaristaking was in het geheim georganiseerd door de CPN. In de jaren na de oorlog – toen de Koude Oorlog sterke anticommunistische sentimenten opriep – was die partij niet welkom bij de officiële herdenking. Zij besloot een eigen herdenking te houden. De twee plechtigheden werden in 1968 verenigd.

Verschillende groepen claimen de herdenking, maar interpreteren die elk totaal anders. In zekere zin zou de organisatie zelf moeten kunnen beslissen wie zij laat spreken op de herdenking.

Tegelijk is de organisatie toondoof voor kritiek op de keuze van iemand die zegt ‘Israël te willen zien met een gebroken hart, hangend over de doodskist van dierbaren,’ als spreker op een herdenking waar de massale Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog centraal staat.

Comité maakt herdenken ondergeschikt aan eigen geldingsdrang

Volkomen terecht dat de Joodse gemeenschap zich hiertegen verzet. Maar de organisatie wil van geen wijken weten. ‘Ik zou niet weten waarom,’ zei Jaïr Stranders, voorzitter van het herdenkingscomité.

Een spreker op een herdenking van zo’n gebeurtenis moet van onbesproken gedrag zijn op dit thema. Jerry Afriyie is dat niet, en dat maakt zijn komst tot een puur politiek statement.

Er zijn talrijke andere mogelijke sprekers die ideologisch prima bij de herdenking passen en boven elke twijfel verheven zijn. Maar de organisatie blijft achter haar keuze staan.

Dat getuigt van weinig inlevingsvermogen. De geest van de herdenking wordt ondergeschikt gemaakt aan de geldingsdrang van de organisatie.

Verdere verdieping: Vaker gedoe rondom de Februaristaking

Eerdere ophef

In 2024 was er ook al commotie. Toen riep Sabine Scharwachter, voormalig voorzitter van de GroenLinks-jongerenafdeling DWARS, op om tijdens de herdenking een pro-Palestijns geluid te laten horen.

De oproep werd via flyers verspreid, waarna De Dokwerker een Arafat-sjaal om bleek te hebben gekregen. In datzelfde jaar was er ook al ophef rond de eventuele aanwezigheid van toenmalig Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Maar de PVV’er zegde af voordat de rel kon escaleren.

De reactie van het herdenkingscomité destijds lijkt op die van dit jaar. Het gaat in de eerste plaats om de herdenking van de gebeurtenissen van 1941.

Maar, zo stelde voorzitter Stranders in 2024 tegenover De Telegraaf: ‘Natuurlijk gaat het ook over de betekenis die de staking van toen heeft voor het heden. Als dat voor jou onrecht tegen de Palestijnen is, dan is dat okay. Daar heb ik niets over te zeggen.’

