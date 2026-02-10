Eenderde van de Nederlanders die diabetes type 2 hebben, weet dat niet

Bron: Diabetesfonds, NCC

Nederland telt naar schatting circa 400.000 mensen met diabetes type 2 die (nog) niet weten dat ze het hebben. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nederlands Cohorten Consortium, uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds.

Daarmee is voor het eerst betrouwbaar in kaart gebracht hoe groot de groep mensen is die zonder diagnose met de ziekte rondloopt.

Toename aantal onontdekte diabetesgevallen

In totaal weet ongeveer één op de drie mensen met diabetes type 2 niet dat hij of zij de ziekte heeft. Opvallend is dat het aantal onontdekte gevallen de afgelopen vijf jaar met eenderde procent is toegenomen.

Die cijfers passen in een bredere ontwikkeling. In Nederland hebben naar schatting 1,1 tot 1,2 miljoen mensen diabetes, in overgrote meerderheid type 2.

Daarnaast leven ongeveer 1,4 miljoen mensen met prediabetes, een verhoogde bloedsuikerspiegel die het risico op diabetes type 2 aanzienlijk vergroot.

Diabetes type 2 steeds jonger vastgesteld

De ziekte komt steeds vaker voor en wordt ook op steeds jongere leeftijd vastgesteld.

Diabetes type 2 kan jarenlang min of meer onopgemerkt blijven, maar veroorzaakt intussen schade aan het lichaam. Onbehandelde diabetes vergroot het risico op hart- en vaatziekten, nierfalen, zenuwschade, slechtziendheid en dementie.

Ongeveer de helft van de mensen met diabetes type 2 krijgt vroeg of laat met zulke complicaties te maken. Die gezondheidsschade raakt niet alleen patiënten zelf, maar vertaalt zich ook in hogere zorgkosten, meer arbeidsverzuim en extra druk op het zorgsysteem.

Risicocheck diabetes

Het Diabetes Fonds roept Nederlanders daarom op hun risico te checken met de online Diabetes Risicotest.

Wie als uitslag een verhoogd risico krijgt, wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts voor verder onderzoek. Volgens het fonds is laagdrempelige opsporing nodig om complicaties te voorkomen en gezondheidsschade te beperken.