Friese taal verplicht op school? Geen goed idee

Bron: Provinciale Staten van Fryslân

Het vak Fries wordt verplicht op scholen in Friesland. Nu is het nog een keuzevak, maar dat gaat veranderen.

De Provinciale Staten van Fryslân hebben in overleg met onderwijskoepels en scholen nieuwe kerndoelen vastgesteld voor het primair en voortgezet onderwijs.

Alle leerlingen moeten het Fries ‘actief gebruiken’.

Dit curriculum gaat al in op 1 augustus 2026, maar scholen hebben tot het schooljaar 2030-2031 de tijd om het een plek te geven in het lesprogramma.

Friese taal: sinds 1956 officiële rijkstaal

Het Fries geldt sinds 1956 naast het Nederlands als officiële rijkstaal en is wettelijk erkend. Onder meer in de rechtbank hebben Friese burgers het recht Fries te spreken.

Plaatsnamen worden in zowel het Nederlands als in het Fries vermeld.

De scholen moeten in het nieuwe lesprogramma aan verscheidene doelen voldoen. Er wordt verwacht dat er een rijke Friestalige taal- en leeromgeving is en dat de leerling de taal begrijpt.

Als gevolg daarvan zouden leerlingen de taal bewust gebruiken en zich in de taal kunnen uiten.

Ten slotte hopen de Provinciale Staten dat leerlingen deelnemer worden van de cultuur van Friesland en het erfgoed verkennen.

Gebruik van Friese taal stijgt

Het actieve gebruik van het Fries is de afgelopen jaren gestegen. Een onderzoek van Geert Driessen, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, laat zien dat in 2014 er in 33 procent van de Friese gezinnen Fries werd gesproken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het in 2025 in 42 procent van de gezinnen wordt gesproken.

Ook uit cijfers van het Fryske Akademy en Planbureau Fryslân blijkt dat er een groeiende populariteit van het Fries is. In 2025 kunnen meer Friezen de taal verstaan, lezen en schrijven dan in 2018. Wel is de spreekvaardigheid van het Fries in die periode afgenomen met 5 procent.