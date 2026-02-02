Anti-Israëlprotesten en antisemitisme: taskforce kritisch over bestuurders die geen ‘paal en perk’ stellen

Bron: Taskforce Antisemitismebestrijding

De felle anti-Israëlprotesten op universiteiten en treinstations sinds 7 oktober 2023 zijn een bedreiging ‘voor onze algemene veiligheid en die van de Joodse gemeenschap in het bijzonder’.

Dat is het uitgangspunt voor het vanochtend verschenen rapport van de Taskforce Antisemitismebestrijding die een jaar geleden werd ingesteld door het kabinet-Schoof om gerichte voorstellen te doen.

Veiligheid Joden in hoger onderwijs niet voldoende

De sociale veiligheid voor Joden in het hoger onderwijs is ‘niet afdoende’, concludeert de Taskforce. ‘Hoewel het merendeel van de protestactiviteiten vreedzaam verloopt, hebben Joodse studenten en medewerkers veelvuldig te maken met incidenten, pesterijen en intimidaties.

Lees ook | Zwijg, zionist! Hoe universiteiten dissidenten monddood maken

Een aantal van hen verstopt de Joodse identiteit of blijft weg van de campus. Ook andere studenten en medewerkers komen in de knel en onderwijsactiviteiten worden belemmerd.’

De herhaaldelijke ‘sit-in’-demonstraties tegen Israël die de afgelopen twee jaar werden gehouden op veertig treinstations, leidden tot veiligheidsproblemen voor reizigers, personeel en handhavers. Ook waren er enkele ‘grensoverschrijdende protesten’ waarbij treinverkeer werd geblokkeerd en er gevaarlijke situaties ontstonden.

Concrete voorstellen voor meer veiligheid

De Taskforce van experts (zie de namen hieronder) komt op het gebied van hoger onderwijs, spoorwegen, openbaar bestuur en handhaving met voorstellen en stelt dat binnen de wet, en zonder aantasting van het demonstratierecht, ‘meer handelingsmogelijkheden zijn dan in eerste instantie werd gedacht’.

Lees ook | Volop diversiteit? Cijfers tonen het tegendeel aan op universiteiten

Tot die voorstellen behoren: het sneller verwijderen van kwetsende teksten in het openbaar, actievere handhaving bij grensoverschrijdend protest, sociale training voor studenten en medewerkers, en een nauwere samenwerking tussen bestuurders, politie en justitie.