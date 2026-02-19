Lacherig sfeertje in Amsterdamse raad tijdens debat over verkrachtingen en aanrandingen is stuitend

Bronnen: Zembla, Gemeente Amsterdam

Een motie van afkeuring voor het college kon niet op een meerderheid rekenen. Alleen de VVD, JA21 en FVD steunden de motie.

Volgens de wethouders zijn verdere aanpassingen bespreekbaar, maar Groot Wassink zegt nog steeds te geloven in het woonconcept. Stoppen met deze woonvorm zou bovendien een ‘inbreuk zijn op de lopende contracten’, aldus de wethouder. In totaal zijn er rond de twintig van dit soort woonprojecten in Amsterdam.

Groot Wassink benadrukte dat veiligheid steeds prioriteit had en wees op eerdere maatregelen. Zo zouden er beveiligers zijn geplaatst bij het wooncomplex. Ook zou de verhouding van bewonersgroepen begin 2024 zijn aangepast: van ongeveer 50/50 (125 starters, 125 statushouders) naar circa 70 procent starters en 30 procent statushouders.

VVD, JA21, CDA, Volt en De Vonk hadden een debat aangevraagd om te onderzoeken of het Amsterdamse college voldoende heeft gedaan om de veiligheid te waarborgen en de raad tijdig te informeren. Wethouders Zita Pels (Volkshuisvesting, GroenLinks) en Rutger Groot Wassink (Opvang, GroenLinks) moesten zich verantwoorden in de raad.

Volgens onderzoeksprogramma Zembla werden studenten onder meer bedreigd, mishandeld en aangerand; er zou zelfs een groepsverkrachting zijn gepleegd.

De Amsterdamse gemeenteraad debatteerde woensdag over de misstanden in Stek Oost, het tijdelijke complex bij Science Park waar sinds 2018 jonge starters en statushouders samenwonen.

Bronnen: AT5, X

Oud-PvdA minister van OCW, Ronald Plasterk , op X : ‘College B&W Amsterdam wist van verkrachtingen in Stek Oost, waar als gemeentelijk experiment jonge studentes wonen, samen met immigranten (statushouders), en liet het doorgaan. Wat een stadsbestuur. Goed dat er verkiezingen komen.’

‘Behoorlijk pijnlijk voor de slachtoffers om dat te zien,’ aldus AT5-verslaggever Nicolai Brannan over het gelach rondom ‘personen met piemels’.

Door: Wessel Wierda, online redacteur

Wat een serieus en inhoudelijk debat had moeten zijn, over forse misstanden bij een gezamenlijk wooncomplex voor jonge starters en statushouders, ontaardde in een lacherig kroeggesprek.

Dat begon bij Volt-raadslid Juliet Broersen, die de daders omschreef als ‘personen met een piemel’ (lees: mannen). Vervolgens ging het door: ‘Mensen met piemels’, ‘mensen met zulke ledematen’, enzovoorts. Het kon niet op.

Alleen JA21-raadslid Cas van Berkel en burgemeester Femke Halsema leken de ernst van de situatie te erkennen en maanden de overige raadsleden om flauwe grappen achterwege te laten uit respect voor de slachtoffers.

Bijzaken overheersen in debat

Het incident staat niet op zichzelf, maar past in een patroon waarin discussies over immigratie- en integratieproblemen in de hoofdstad verschuiven naar bijzaken.

Bij een eerder commissiedebat over de veiligheid bij Stek Oost beschuldigde commissievoorzitter Carla Kabamba JA21 van discriminatie, omdat JA21-commissielid Carina Molema sprak over de culturele achtergronden van het wangedrag van sommige statushouders. GroenLinks en PvdA verweten JA21 racisme.

Dat het debat kort werd gepauzeerd om ruimte te maken voor het voorstel ‘Menstruatieklachten bespreekbaar maken en ruimte bieden op het werk’, is tekenend voor de prioriteiten in de hoofdstedelijke politiek.

Het is bekend dat discriminatie, racisme en genderidentiteit stokpaardjes zijn van het overgrote deel van de Amsterdamse gemeenteraad, maar dat leidt vaak af van onderliggende, ernstige problemen. In dit geval: de veiligheid van jonge, vaak onbezonnen starters.

Gemeente Amsterdam houdt vast aan woonproject

Het Amsterdamse college had veel eerder de stekker uit dit project moeten trekken. Uit geheime documenten in handen van Zembla bleek dat woningcorporatie Stadgenoot en de gemeente al jaren op de hoogte waren van de gevaren en de misdaden waaraan hun bewoners werden blootgesteld.

Stadgenoot wilde in 2023 stoppen met het gemengde woonproject, maar de gemeente Amsterdam hield voet bij stuk. Ook nu blijft wethouder Groot Wassink – ondanks het nieuws over de misstanden – vasthouden aan de kern van dit project: het laten samenwonen van statushouders met jonge starters. Onbegrijpelijk.

Het gaat vaker mis

Een onderzoeksartikel van studenten journalistiek in EW toonde afgelopen zomer al aan dat gemengde woonvormen tot problemen kunnen leiden. Daarin was campus Uilenstede het decor van misstanden, waarbij studenten werden geconfronteerd met medebewoners die geen student waren en voor overlast zorgden.

Waarom blijven de gemeente en woningbouwcorporaties jonge, kwetsbare starters blootstellen aan dit soort praktijken? Een motie van afkeuring voor de nalatige houding van het collegebestuur was het minste wat de raad had kunnen doen – dat was een goed signaal geweest naar de slachtoffers.