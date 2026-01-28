Verbod op sociale media? Maak kinderen weerbaar, niet onwetend

Steeds meer Nederlanders zijn voorstander van een verbod op sociale media voor kinderen onder de zestien jaar.

Uit een enquête van marktonderzoeker Newcom blijkt dat 63 procent van de ondervraagden (die allen zestien jaar of ouder waren) dergelijke wetgeving zou steunen. Vorig jaar lag dat percentage nog op 57.

Opmerkelijk is onder meer dat die steun het sterkst groeit bij de zogenoemde Generatie Z (15 tot 27 jaar). In een jaar tijd nam het aandeel voorstanders van een verbod op sociale media voor ‘zestienminners’ toe van 44 naar 55 procent.

Als mogelijke verklaring noemt Newcom de ruime ervaring die Gen-Z’ers zelf hebben met de nadelen van sociale media. Overigens willen oudere generaties verhoudingsgewijs nog altijd vaker dat kinderen worden beschermd tegen sociale media.

Australië voerde recent al sociale-mediaverbod in

Een van de aanjagers van de discussie over een verbod is het ouderinitiatief ‘Smartphonevrij Opgroeien’. Die beweging van ruim vijftigduizend ouders zet zich in om smartphonebezit en gebruik van sociale media uit te stellen voor hun kinderen.

Australië was afgelopen december het eerste land ter wereld waar een leeftijdgrens voor het gebruik van sociale media werd ingevoerd. Inmiddels zijn zo’n vijf miljoen accounts van Australiërs jonger dan zestien gesloten.

Het Britse Hogerhuis stemde vorige week voor zo’n verbod, en ook in Frankrijk zijn wetten in de maak.

Verband tussen gebruik sociale media en gezondheid

Volgens veel respondenten in het Nederlandse onderzoek kunnen kinderen onder de zestien nog niet goed omgaan met de schadelijke gevolgen van sociale media, en is een verbod daarom wenselijk.

Tegenstanders van een verbod noemen juist de positieve vaardigheden die kinderen leren dankzij sociale media. Verbieden ontneemt ze juist de mogelijkheid veilig om leren te gaan met onder meer YouTube, Whatsapp, TikTok, Instagram en Snapchat.

Het onderzoek, gedaan onder 6.685 respondenten, biedt ook inzicht in de effecten die veelvuldig gebruik van sociale media heeft op de gezondheid.

Zo voelen ‘sociale-mediajunkies’ zich vaker eenzaam, hebben ze een lager zelfbeeld en voelen ze zich overdag minder fit.

Daarbij kan het overigens ook gaan om een omgekeerd verband: wie zich al eenzaam voelt, is mogelijk eerder geneigd zich op sociale media te begeven.

Datzelfde geldt voor de vaststelling dat de groep die intensief gebruikmaakt van sociale media, ook vaker een beroep doet op de zorg.