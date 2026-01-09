De beeldgenerator van Grok is deels stopgezet na ophef: AI van X genereert seksuele beelden

Grok, de AI-chatbot van X, het sociale-mediaplatform van Elon Musk kan voor de meeste gebruikers geen beelden meer genereren. Dit gebeurde nadat veel mensen boos reageerden op de manier waarop de chatbot gebruikt werd.

Grok genereerde op verzoek van gebruikers seksueel getinte of ontklede beelden van bestaande personen, onder wie kinderen. De resultaten verschenen direct openbaar in de reacties onder de aanvragen.

De incidenten roepen wereldwijd veel verontwaardiging op. In Frankrijk hebben diverse ministers aangifte gedaan bij justitie en de inhoud gemeld bij mediatoezichthouder Arcom, die onderzoekt of de verspreiding van de beelden in strijd is met de Digital Services Act (DSA) van de Europese Unie.

Deze wetgeving omvat regels over illegale en schadelijke online content en verplicht platforms om dergelijke inhoud te verwijderen en misbruik te voorkomen.

Beveiliging Grok schiet tekort

Hoewel Grok veiligheidsmaatregelen kent, blijken deze onvoldoende om het genereren van naaktbeelden te blokkeren. Op X erkende de chatbot op 2 januari dat de problemen het gevolg zijn van tekortkomingen in de beveiliging.

Vijf dagen later werden er nog steeds vergelijkbare beelden gegenereerd. Musk werd geconfronteerd met boetes, mogelijke toezichthoudende maatregelen en er waren berichten over een mogelijk verbod op X in het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg is de beeldgenerator van Grok AI voor de meeste mensen niet meer beschikbaar.

AI-bots weigeren seksuele manipulatie van bestaande afbeeldingen

Andere AI-bots, zoals ChatGPT, Google Gemini en Claude, blokkeren verzoeken om bestaande foto’s van geklede personen om te zetten in naakte of seksueel getinte beelden. Deze systemen weigeren dergelijke prompts, ook als ze subtiel geformuleerd zijn.

Ook foto’s van Ashley St. Clair, moeder van een van Elon Musks kinderen, zijn door Grok bewerkt. Volgens haar zou dit uit wraak zijn gedaan door fans van Musk. Meerdere foto’s zijn bewerkt, maar voor St. Clair is een van de meest ingrijpende de AI‑gegenereerde afbeelding van haar als 14‑jarige, waarop zij alleen een bikini droeg. Deze foto werd na ongeveer 12 uur verwijderd.