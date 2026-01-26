Wetenschappelijke studies naar microplastics bevatten fouten. Wat betekent dit?

Bron: The Guardian, de Volkskrant

Spraakmakende studies die beweren dat microplastics in het hele menselijke lichaam zitten, worden door wetenschappers sterk in twijfel getrokken.

Dat meldt onder meer de Britse krant The Guardian in een uitgebreid kritisch artikel. Eerder waarschuwden academici al in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine.

Onduidelijk hoeveel microplastics er in het lichaam belanden

Studies die beweren dat er microplastics zitten in hersenen, placenta’s, testikels, bloedvaten en andere weefsels en organen, kregen de afgelopen jaren wereldwijd veel media-aandacht. Maar een aanzienlijk deel van de onderzoeken blijkt niet goed uitgevoerd, met onderzoeks- en meetfouten.

Het staat vast dat plasticvervuiling een groot probleem is en dat er micro- en nanodeeltjes voorkomen in ons eten en drinken, en in de lucht die we inademen. Maar er is nog te weinig onomstotelijk bewijs om veel van de huidige claims te vertrouwen.

Daardoor is nog niet bekend hoeveel plasticdeeltjes in het menselijk lichaam belanden, of dat schadelijk is, en zo ja: hoe schadelijk.

Microplastics: indirecte meetmethode leidt tot fouten

Dat veel microplasticstudies rammelen, komt niet doordat wetenschappers met data hebben geknoeid, benadrukt ook The Guardian. Volgens andere onderzoekers hebben ze vals-positieve resultaten meegerekend. Dat hangt samen met de meetmethode.

Plasticdeeltjes zijn te klein om direct waar te nemen. Daarom nemen onderzoekers een monster, dat ze verdampen om vervolgens de plasticmoleculen op te vangen die daarbij vrijkomen.

Maar als vetten verbranden, geven die een vergelijkbaar signaal. Een onderzoeker denkt daardoor micro- of nanoplastics te meten, terwijl het gemeten signaal in werkelijkheid niet per se afkomstig is van plastic.

Achtergrondverontreiniging aanwezig

Ook zou bij veel studies achtergrondvervuiling niet zijn uitgesloten. Zo bevatten alle instrumenten en laboratoria plastic, net als elke operatiekamer. Door een blanco monster te nemen, kan een onderzoeker te weten komen hoeveel achtergrondverontreiniging er is.

Maar bij sommige microplasticstudies zijn helemaal geen blanco monsters genomen.