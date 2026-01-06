Daders religieuze eermoord krijgen samen terecht 70 jaar gevangenisstraf

In de zaak rond de gruwelijke moord op de achttienjarige Syrische Ryan legde de rechtbank de broers van de vrouw, Mohamed en Muhanad al N., celstraffen op van twintig jaar, conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Vader Khaled al N., die de zitting niet bijwoonde omdat hij is gevlucht naar Syrië, werd bij verstek veroordeeld tot dertig jaar cel – vijf jaar meer dan de eis van het OM, en op levenslang na de hoogst mogelijke gevangenisstraf.

Moordzaak Ryan: te ‘westers’

Ryan werd vermoord omdat zij zich wilde losmaken van de normen binnen haar streng-islamitische Syrische gezin.

In de maanden voor haar dood droeg ze vaker make-up en deed ze haar hoofddoek af. Binnen de familie leidde dat tot oplopende spanningen. De aanleiding voor de uiteindelijke moord was een TikTok-video waarop Ryan zich te westers zou hebben gedragen.

Ryan ontvluchtte haar familie al eerder en dook onder in Rotterdam. Toch wisten haar broers weer contact met haar te krijgen. Volgens het OM wonnen zij haar vertrouwen, haalden haar op, en beweerden dat ze naar hun vader gingen zodat Ryan haar excuses kon aanbieden, waarna ‘alles goed zou komen’.

Oostvaardersplassen

In werkelijkheid brachten ze haar naar de Oostvaardersplassen, waar haar vader ook naartoe kwam. Onderweg stuurde hij zijn zoons berichten met instructies, aldus het OM. Hij noemde Ryan onder meer een ‘varken’ en schreef dat zij in een diep meer moest worden gedumpt, met ‘verzwaarde benen zodat de vissen haar konden opeten’.

Bij de Oostvaardersplassen bonden ze Ryan, zo blijkt uit rechtbankverslagen, met in totaal achttien meter tape vast. Haar mond werd afgeplakt. Vervolgens werd ze levend in het water gegooid.

Appgroep ‘Eervolle Familie’

In het politieonderzoek speelde ook de appgroep met de naam ‘Eervolle Familie’ een belangrijke rol. In berichten die door justitie werden veiliggesteld, ging het veel over Ryan, en over ‘oplossingen’ voor het ‘probleem’ dat zij in de ogen van familieleden vormde.

Er werd gespeculeerd over manieren om haar te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld door haar voor een trein te duwen of haar tot zelfmoord aan te zetten. In deze appgroep zaten ook haar moeder en zus, die haar onder meer ‘slet’ noemden. Haar zus vond het ‘halal’ om Ryan te doden.

De broers verklaarden tijdens de behandeling van de zaak dat dit soort uitlatingen binnen hun cultuur ‘normaal’ zijn, en dat de rechtbank daar niet te veel achter moest zoeken. Die lezing wees de rechtbank van de hand.