Cadeaubonnen om zwangere vrouwen te laten stoppen met roken: is dat wel zo’n goed idee?

Bronnen: NOS, BN DeStem, Trimbos, BMJ

Wat moet je doen om een zwangere vrouw te laten stoppen met roken?

Het Trimbos-instituut en het Erasmus Medisch Centrum zijn met een proef in Rotterdam begonnen om zwangeren te laten stoppen met roken door ze een financiële beloning te geven.

28 baby’s per dag

Zeker 10.000 zwangere vrouwen in Nederland, zo’n 8 procent, roken tijdens de zwangerschap. Dat betekent dat er dagelijks 28 baby’s worden geboren die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen uit tabaksrook.

Dat kan leiden tot gezondheidsproblemen. Zo vergroot het de kans op een miskraam, doodgeboorte en wiegendood.

Kindjes van rokende moeders hebben verder een grotere kans op een (te) laag geboortegewicht, gedragsstoornissen, overgewicht en aangeboren afwijkingen zoals een hazenlip.

Elke maand een cadeaubon

Aan de proef in Rotterdam nemen tweehonderd vrouwen en hun partners deel. Dit kunnen zowel zwangere vrouwen met partner zijn als stellen met een kinderwens.

Het idee is dat de rokende vader en moeder in spe professionele begeleiding krijgen om te stoppen. Zijn ze vier weken na het begin van de stoppoging nog steeds gestopt met roken, dan krijgen ze een cadeaubon.

Daarna kunnen ze maandelijks nieuwe cadeaubonnen verdienen. Ook na de bevalling volgen er nog twee beloningen: een maand en drie maanden na de geboorte van het kind.

Een bon wordt uitgedeeld als moeder en vader zijn geslaagd voor een ademtest, waarbij het koolmonoxidegehalte niet hoger mag zijn dan 4 ppm (parts per million). Dat is onder de medische grens om als niet-roker te gelden.

Succes in Engeland en Frankrijk

Uit studies in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, waar de beloningsmethode ook is toegepast, blijkt het uitdelen van cadeaubonnen te werken. In het Verenigd Koninkrijk is sinds de invoering van de methode het percentage rokende zwangere vrouwen gedaald van 9,5 procent in 2020 naar 6 procent in 2024.

Uit Frans onderzoek in 2021, waaraan 460 zwangere vrouwen deelnamen, bleek dat 16 procent van de groep zwangeren met een beloning tijdens hun gehele zwangerschap gestopt was met roken, tegenover 7 procent in de groep zonder beloning.