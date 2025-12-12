Tbs zit muurvast: gijzeling in Vught zoveelste noodsignaal

Bron: Rijksoverheid, advocate Petra Breukink

Vrijdag 5 december gijzelde de 29-jarige Corné H. in het Penitentiair Psychiatrische Centrum van de PI Vught een aantal uren drie medewerkers. De man kreeg eind vorig jaar negen maanden gevangenisstraf en tbs voor een gijzeling in maart 2024 van vier medewerkers in een café in Ede. Net als tweehonderd andere tbs-veroordeelden wacht hij op overplaatsing voor behandeling in een tbs-kliniek, maar daar is onvoldoende plek.

Tekort aan tbs-plaatsen is geen nieuw fenomeen

Het tekort aan tbs-plaatsen bestaat al jaren en neemt alleen maar toe. Rechters leggen vaker tbs op sinds de moord op Anne Faber in 2017 door een man die ten onrechte geen tbs kreeg voor twee gewelddadige verkrachtingen.

De maatregel tbs is bedoeld om de samenleving te beveiligen tegen delinquenten die door hun stoornis gevaarlijk zijn. De behandeling eindigt pas als dat ernstige gevaar niet meer bestaat. Een tbs’er die volgens de gedragsdeskundigen nog steeds gevaarlijk is, komt niet vrij. In dat geval verlengen de rechters de tbs om de één of twee jaar.

Tbs-gestelden in de gevangenis zijn tikkende tijdbom

De doorstroming van patiënten uit tbs-klinieken naar instellingen met minder beveiliging of naar voorzieningen voor begeleid wonen, verloopt moeizaam. Ook daar zijn te weinig plekken. Die wachtlijst telt inmiddels 350 mensen.

De gijzeling in de gevangenis in Vught is niet het eerste noodsignaal. Geregeld worden medewerkers en andere gedetineerden van psychiatrische centra het slachtoffer van geweld. Zolang hun behandeling niet start, vormen tbs-gestelden in de gevangenis een tikkende tijdbom, waarschuwde Petra Breukink, advocate van Corné H.