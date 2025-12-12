Nieuwe richtlijnen eiwitbronnen: Nederlanders eten te veel rood en bewerkt vlees

Bron: Gezondheidsraad, Voedingscentrum

De Gezondheidsraad presenteerde vorige week voor het eerst sinds tien jaar nieuwe ‘richtlijnen goede voeding voor eiwitbronnen’. De boodschap is in lijn met met het advies van 2015, maar gaat een stap verder.

De aanbevelingen zijn nu om wekelijks niet meer dan 200 gram rood vlees (rund, varken, lam) te eten en zo weinig mogelijk bewerkt vlees. Nederlanders eten nu gemiddeld 500 gram rood en/of bewerkt vlees (en 140 gram wit vlees, als kip). Daarnaast is het advies om elke week 250 gram peulvruchten te eten, 100 gram vis en dagelijks enkele porties zuivel en 15 à 30 gram ongezouten noten.

Adviezen over voedingsmiddelen als graanproducten, groenten en fruit volgen in een later advies. Het Voedingscentrum gaat de richtlijnen verwerken in een vernieuwde Schijf van Vijf die in het voorjaar van 2026 moet verschijnen.

Opvallend is dat de Gezondheidsraad expliciet de milieu-impact van eiwitbronnen heeft laten meewegen in het advies, terwijl dat niet de opdracht is. De raad noemt die dubbele doelstelling heel uitdrukkelijk in haar communicatie: ‘Een meer plantaardig patroon is beter voor de gezondheid én beter voor het milieu.’

Dat heeft gevolgen voor de adviezen. Tussen voedingsmiddelen die ongeveer dezelfde gezondheidswinst bieden (bijvoorbeeld peulvruchten versus kip of vis) kiest de raad nadrukkelijk vaker voor de optie met de lagere milieu-impact. Ook zou het advies over rood vlees minder streng kunnen zijn en meer in lijn met internationale adviezen, die uitgaan van 500 gram per week.