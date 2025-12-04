Hulp bij zelfdoding blijft verboden: gelukkig maar

Bron: De Rechtsspraak, Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Coöperatie Laatste Wil (CLW), een belangenorganisatie die zich inzet voor ‘het recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde’, heeft opnieuw verloren in een rechtszaak tegen de staat.

CLW eiste opheffing van het verbod op hulp bij zelfdoding. Op dit moment is hulp bij zelfdoding strafbaar, tenzij de hulp wordt verleend door een arts, die daarvoor een speciaal protocol moet volgen.

Deze vorm van euthanasie is alleen toegestaan bij mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden als gevolg van een medische aandoening. ‘Voltooid leven’ valt hier dus niet onder.

Volgens CLW is het verbod op hulp bij zelfdoding onder meer in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Gerechtshof gaat niet mee in eis CLW

CLW vindt dat onder die persoonlijke levenssfeer ook het recht op een zelfverkozen – en geassisteerd – levenseinde valt. Daarin gaat het gerechtshof niet mee.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft erkend dat het belangrijk is dat mensen met een vrije wil over hun eigen leven moeten kunnen beschikken.

Dat betekent volgens het mensenrechtenhof niet dat er een recht op hulp bij zelfdoding bestaat, of een plicht voor de staat om zelfdoding mogelijk te maken.

Zelfs de Hongaarse wetgeving, die ook euthanasie verbiedt, is volgens het mensenrechtenhof niet in strijd met het verdrag. Het Nederlandse verbod kan volgens het gerechtshof Den Haag dus ook in stand blijven.