De nieuwe Canon van Amsterdam legt wel héél erg nadruk op kolonialisme en racisme

Bron: Gemeente Amsterdam

Het Amsterdamse gemeentebestuur oordeelde dat het tijd was voor een herijking van de Canon van Amsterdam. De vorige dateerde uit 2008 en in de tussentijd zouden nieuwe wetenschappelijke inzichten en methodes een ander licht hebben geworpen op de geschiedenis van de stad.

Zo is het alledaagse leven en de rolverdeling tussen man en vrouw in het historische Amsterdam beter in kaart gebracht, dankzij de digitalisering van het kilometerslange notarieel stadsarchief. Ook zijn er nieuwe onderzoeken verricht naar de banden tussen het kolonialisme en de lokale geschiedenis van de stad.

Koloniaal verleden komt vaak terug in de canon

Dat leidt er onder meer toe dat vensters over de VOC en WIC, maar ook bijvoorbeeld over Artis, de grachtengordel of buitenhuizen, nu ook gaan over kolonialisme en de doorwerking daarvan in de stad.

‘Juist om aan te tonen dat die zaken onlosmakelijk verbonden zijn,’ zegt Paul Knevel (64), universitair hoofddocent publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de commissie die deze canon heeft samengesteld, tegen EW.

Twee andere vensters, getiteld ‘Amsterdam en Suriname’ en ‘De koloniale stad’, handelen vrijwel uitsluitend over de relatie tussen Amsterdam en het koloniale verleden.

Geen venster meer voor bekende Amsterdammers

Wat verder opvalt is dat Amsterdammers als Theo van Gogh en Johan Cruijff geen eigen venster meer hebben. In plaats daarvan eisen de verhalen van gewone of onderdrukte Amsterdammers nadrukkelijker hun plek op in de hernieuwde canon.

Zo wordt de moord op Van Gogh wel aangestipt in een venster over racisme en discriminatie, maar duidelijk in ‘canon nieuwe stijl’. Namelijk door de precaire positie van minderheden te accentueren: ‘Na 11 september 2001 (“9/11”) en de moord op Theo van Gogh in 2004, wordt migratie steeds sterker als “probleem” neergezet, terwijl Amsterdam zonder migratie niet zou functioneren.’

Meer aandacht voor de natuur in Canon van Amsterdam

Tot slot is er ook meer aandacht voor de natuur: twee nieuwe vensters over water en ecologie vormen respectievelijk het begin- en eindpunt van deze canon.

Helemáál op het eind is overigens nog een venster opengelaten. Lezers kunnen daar naar eigen believen zelf historische gebeurtenissen aan toevoegen. Alles wat niet in de canon wordt behandeld – of kritischer gezegd: alle steken die er zijn laten vallen – kunnen zo opgevangen worden door dit laatste, open venster.