Waarom Universiteit Twente beter had kunnen wachten met cum laude afschaffen

Bron: UTwente

Eerder besloten de geneeskundeopleidingen aan de universiteiten in Leiden, Amsterdam en Maastricht al om cum laude af te schaffen voor masters. Niet omdat cum laude oneerlijk zou zijn, maar om prestatiedruk onder studenten te verminderen.

UTwente is de eerste onderwijsinstelling die de eretitel afschaft voor promovendi. Ook elders in de academische wereld staat die onder druk.

Daarnaast zouden er ook variaties zijn tussen disciplines, onderzoeksgroepen en commissies. ‘Het is dus niet vanzelfsprekend dat de beste promovendi ook daadwerkelijk cum laude ontvangen,’ schrijft de Universiteit Twente .

Bovendien zouden mannen twee keer zoveel kans maken op het predicaat cum laude dan vrouwen, zelfs als ze dezelfde promotor hebben. Dat is aangetoond in onderzoek uit 2023, geleid door socioloog Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam.

De beoordeling of iemand wel of niet ‘met lof’ promoveert zou te subjectief verlopen. De universiteit geeft aan dat het ondanks ‘verschillende pogingen’ niet is gelukt om ‘een kader te ontwikkelen dat overal op dezelfde manier en met dezelfde maatstaven wordt toegepast’. Promotiecommissies van collega-wetenschappers die een promovendus beoordelen, kunnen daardoor grotendeels zelf bepalen of iemand cum laude promoveert.

De Universiteit Twente neemt vanaf 1 januari 2026 afscheid van het predicaat cum laude voor promovendi. De titel is bedoeld als erkenning voor uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteit. Slechts 5 procent van de PhD-studenten ontvangt deze eer.

Bron: de Volkskrant, EenVandaag, De Telegraaf, Trouw

‘Ik vind het onverstandig dat de universiteit deze beslissing in zijn eentje neemt. Een cum laude werkt door in je verdere wetenschappelijke carrière. Je steekt net iets boven het maaiveld uit. Daardoor maak je meer kans om een proefschriftwedstrijd te winnen of een buitenlandse beurs te krijgen. Maar jonge Twentse wetenschappers moeten binnenkort concurreren met andere promovendi die nog wel een cum laude kunnen krijgen,’ zegt Jurriaan Huskens , hoogleraar Molecular Nanofabrication, tegen Trouw .

Door: Laurien Onderwater, redacteur wetenschap

Het afschaffen van cum laude is onderdeel van een vernieuwd promotiereglement van de Universiteit Twente. Hiermee zet de onderwijsinstelling naar eigen zeggen een belangrijke stap richting een eerlijker, transparanter en inclusiever promotietraject.

Genderongelijkheid aanpakken is hoognodig

De cum-lauderegeling is inderdaad gevoelig voor subjectiviteit, wat onder meer leidt tot genderongelijkheid. Het klopt ook dat mannen en vrouwen nog altijd niet gelijk worden behandeld in de academische wereld.

Dat UTwente dit nu wil aanpakken, is een mooi en hoognodig streven. Uit het onderzoek van socioloog Thijs Bol en zijn collega’s blijkt niet alleen dat vrouwelijke promovendi bijna de helft minder kans maken op een cum laude-toekenning dan mannelijke collega’s, maar ook dat dat verschil groter is wanneer volledig mannelijke commissies de proefschriften beoordelen.

Als de promotiecommissie ook uit vrouwelijke beoordelaars bestaat, neemt het genderverschil af. Volgens Bol kan dat er op wijzen dat mannelijke beoordelaars de voorkeur geven aan mannelijke PhD-kandidaten.

Promovendi zijn de dupe

Maar genderongelijkheid in de academische wereld is geen probleem dat met één maatregel kan worden opgelost. Het is een systeemprobleem en vereist een grondige aanpak, iets wat universiteiten al jaren proberen met zogenoemde Gender Equality Plans.

Met deze maatregel wordt nu een groep jonge wetenschappers gedupeerd die niks te maken heeft met de kwestie genderongelijkheid in de academische wereld.

Promovendi die net zijn begonnen of nog bezig zijn met hun promotietraject en hun proefschrift nog niet af hebben, vallen onder deze nieuwe regeling. Dat kan demotiverend werken, terwijl een universiteit juist wetenschappelijke excellentie moet stimuleren. Het is een van de manieren om het kwaliteitsniveau van wetenschappelijk onderzoek in Nederland hoog te houden.

Twente in z’n uppie

Bovendien werkt deze maatregel niet als slechts één universiteit in het land hem doorvoert. Als alle veertien universiteiten van Nederland tegelijkertijd cum laude zouden afschaffen, zou er écht een statement worden gemaakt. (Of dat verstandig is, is een tweede.)

Maar nu staat de Universiteit Twente er alleen voor, waardoor het kan voorkomen dat studenten aan een andere universiteit willen gaan promoveren, waar de titel cum laude nog wél wordt toegekend.

‘Schaadt positie niet’

De universiteit zelf verwacht niet dat het afschaffen van cum laude de positie van promovendi of de universiteit schaadt. ‘Grote subsidieverstrekkers zoals NWO en ERC gebruiken al nieuwe beoordelingsvormen, waarin cum laude een beperkte en steeds minder een rol speelt. Zij kijken steeds meer naar inhoudelijke prestaties en maatschappelijke impact via zogenoemde evidence-based CV’s.’

Alternatieve beoordelingsvormen

Ook schrijft de universiteit dat excellentie gewaardeerd blijft, maar ‘voortaan op een manier die voor iedereen dezelfde kansen biedt’. Hoe wil UTwente tot een systeem komen dat wél eerlijk is?

‘Het is goed denkbaar dat dat geen beoordelings- en beloningssystematiek oplevert die het oude ‘systeem’ van cum laude (één-op-één) vervangt, maar waarbij we zoeken naar alternatieve vormen’, laat een woordvoerder weten.

‘Intern zijn reeds enkele denkrichtingen geuit door verschillende betrokken wetenschappers, we zijn erg blij met die denkkracht vanuit de gemeenschap. Maar die zijn nog echt in ontwikkeling.’

Wachten was beter geweest

Met het afschaffen van cum laude zet de Universiteit Twente een principiële stap richting gelijkheid en dat valt te prijzen. Toch had de onderwijsinstelling daar beter nog even mee kunnen wachten.

Nu is er nog geen alternatieve beoordelingsvorm voor promovendi die onder de nieuwe regeling vallen. Zij zijn hiermee de pechgeneratie van de PhD-studenten geworden.

En bovendien: zolang de diepere oorzaken van genderongelijkheid onbesproken blijven, verandert er niets.