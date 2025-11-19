Oorlogsarchief mag straks online: publiek krijgt eindelijk toegang tot CABR-dossiers

Bron: Raad van State, ministerie van OCW, NIOD, Autoriteit Persoonsgegevens

Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) mag binnenkort online komen, schrijft de Raad van State. Dit archief bevat meer dan 400.000 dossiers over mensen die vlak na de Tweede Wereldoorlog strafrechtelijk zijn onderzocht: NSB-leden, SS’ers en Jodenjagers, maar ook onschuldige getuigen.

Het kabinet heeft een wet opgesteld zodat het publiek het archief online mag inzien. Dit wetsvoorstel houdt in principe voldoende rekening met privacywetgeving, zegt de Raad van State. De Raad beveelt een paar aanscherpingen aan, maar voorziet verder geen problemen.

Minister Gouke Moes (BBB) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwacht het aangepaste wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Dossiers online onbereikbaar

Het archief had vanaf 1 januari dit jaar voor iedereen digitaal te bekijken moeten zijn, maar de Autoriteit Persoonsgegevens verhinderde dat.

Het archief bevat allerlei persoonsgegevens, waaronder over vermeende misdaden. Tot nu toe ontbrak de juridische grondslag om deze gegevens te mogen publiceren. Volledige publicatie kon volgens de Autoriteit Persoonsgegevens leiden tot ‘forse privacy-inbreuken’ bij ‘nog levende betrokkenen’.

Het gevolg: alleen de lijst met namen van mensen die in het CABR staan, is momenteel online in te zien. Wie wil weten of de persoon in het CABR een Jodenjager of een onschuldige getuige was, moet naar het Nationaal Archief in Den Haag. Een ramp, vond het oorlogsinstituut NIOD.

Dit staat in het wetsvoorstel

Dankzij de voorgestelde aanpassing van de Archiefwet kan de regering vaststellen welk soort documenten, bijvoorbeeld oorlogsarchieven, online beschikbaar worden. De minister wijst vervolgens een specifiek archief aan dat mag worden gepubliceerd, zoals het CABR.

Tot slot maakt het Nationaal Archief het CABR openbaar op internet. Het Nationaal Archief moet volgens het wetsvoorstel maatregelen treffen om de privacy van nog levende personen te beschermen.