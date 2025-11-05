Treurige zaak oud-docent Laurens Buijs (UvA) eindelijk ten einde

Bronnen: Rechtbank Amsterdam, Folia

Op dinsdag 4 november veroordeelde de rechtbank Amsterdam voormalig UvA-docent Laurens Buijs tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Buijs werd schuldig bevonden aan doxing, smaad, belediging, bedreiging en opruiing. Omdat hij al een deel van zijn straf in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in.

De zaak tegen Buijs kent een lange voorgeschiedenis. In januari 2023 publiceerde de destijds als sociaal wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam verbonden docent een opiniestuk in universiteitsblad Folia, getiteld ‘Wokecultuur bedreigt de academische vrijheid bij sociale wetenschappen’. Daarin uitte hij kritiek op wat hij zag als een te ver doorgeschoten progressieve cultuur op de UvA.

Het artikel leidde tot felle reacties op de universiteit. Tientallen studenten keerden zich tegen Buijs en begonnen de campagne #NietMijnDocent, waarin zij aangaven geen les meer van Buijs te willen krijgen.



Compleet de weg kwijt

In de maanden die volgden, escaleerde het conflict: Buijs meldde zich als klokkenluider, omdat hij vond dat hij een misstand aan de kaak stelde, en ging vervolgens openlijk de confrontatie aan met collega’s. Zowel op sociale media als binnen de universiteit.

Volgens de rechtbank noemde hij collega’s onder meer ‘nazi’, ‘kampbewaarder’ en ‘monster’. De UvA schorste Buijs uiteindelijk, waarna de rechter oordeelde dat het dienstverband terecht werd beëindigd vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Tientallen beschuldigingen

Uit het rechtbankverslag wordt het online-gedrag van Buijs duidelijk. Tegen een viroloog, die hij beschuldigde van genocide vanwege diens steun aan de coronamaatregelen, zei hij onder meer: ‘We komen je gauw kaalscheren kutwijf. Moet je niet vluchten?’ En: ‘We doen jou ook een maskertje op straks als je wordt kaalgeschoren op de Dam.’

In het rechtbankverslag staan tientallen soortgelijke beschuldigingen.

Vijf maanden cel, drie voorwaardelijk

De personen aan wie deze uitingen gericht waren, deden aangifte. Tijdens de inhoudelijke behandeling bood Buijs zijn excuses aan: ‘Het klopt, het is allemaal uit mijn pen gekomen.’

Het Openbaar Ministerie eiste 88 dagen cel – net zo lang als het voorarrest – en een taakstraf van 60 uur, evenals een voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Buijs werd veroordeeld voor vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, zodat hij dus niet terug de cel in hoeft.

Ook kreeg Buijs een contactverbod opgelegd – hij mag geen contact hebben met de benadeelden.