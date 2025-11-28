Black Friday: feest van hebberigheid of feest van koopmansgeest?

Bron: ABN AMRO, Het Parool, RD, Dille & Kamille

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 28 november. Zo geformuleerd klinkt het alsof er sprake is van een christelijke feestdag, waarvan de datum al eeuwen wordt bepaald door gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament.

Maar de traditie die voorschrijft dat veel winkels eind november stunten met extreme aanbiedingen, kreeg in Nederland pas een jaar of tien geleden voet aan de grond.

Black Friday waaide over uit de VS

Black Friday kwam rond die tijd overgewaaid uit, uiteraard, de Verenigde Staten, waar de dag ná Thanksgiving (altijd de vierde donderdag van november) traditiegetrouw het moment is voor de grote kerstinkopen.

Een soort nationale feestdag is Black Friday inmiddels ook in Nederland, al is het geen ééndaags koopfestijn meer. Zo gooit bol.com in de ‘Black Week’ elke dag een ander arsenaal aan producten tegen stevige kortingen in de verkoop, en is elders zelfs sprake van een ‘Black November’. Webwinkels hebben ‘Cyber Monday’ (1 december) uitgeroepen tot start van het online-koopjesseizoen.

Wat de precieze economische bijdrage is van Black Friday, is lastig vast te stellen. Nederlanders hebben met het oog op Sinterklaas en Kerstmis immers toch al de gewoonte wat gretiger in te slaan.

Black Friday: Nederlanders pinnen voor 558 miljoen euro

Bovendien rekken winkels de koopjesperiode dus steeds verder op. Het gevolg, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO, is dat op de vrijdag zelf de laatste jaren een daling van het aantal online- en pinbetalingen waarneembaar is.

Zo pinden Nederlanders in 2024 die dag voor 558 miljoen euro, waar dat een jaar eerder nog 604 miljoen euro was. Daar staat tegenover dat het aantal onlinebetalingen in de gehele maand november in 2024 wel met 7,5 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder.

Ook denken veel consumenten strategisch: in de maanden voorafgaand aan ‘Black Friday’ houden ze de hand op de knip. Logisch: wie koopt half november een nieuwe iPhone in de wetenschap dat zich twee weken later mogelijk een monsterdeal aandient?

Of, zoals consumentenpsycholoog Patrick Wessels tegen Het Parool zei: ‘Mensen bedenken in september al wat ze tijdens Black Friday willen kopen.’

Black Friday-moeheid

Ten slotte lijkt sprake te zijn van een zekere Black Friday-moeheid. Bijna de helft van de respondenten in het onderzoek van ABN AMRO associeert de dag met overconsumptie en een negatieve impact op milieu en samenleving. Er is bovendien een groeiend wantrouwen: zijn de aanbiedingen daadwerkelijk aanbiedingen, of schermt de winkelier met kortingen op fictieve prijzen?

Ook zijn er steeds meer bedrijven die demonstratief niet meedoen met Black Friday in de hoop zich positief te onderscheiden. Zo sluit Dille & Kamille op ‘Black Friday’ een dag lang alle winkels, indachtig het in 2017 geïntroduceerde initiatief ‘Green Friday’. En evenementenbureau Cinema Culinair doet rond Black Friday voor elke verkochte ticket een donatie aan minderbedeelde kinderen.