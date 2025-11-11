Bekladding Israëlcentrum legt kloof in christelijk Nederland bloot

De feiten: Complexe zaak over bekladding IsraëlcentrumBronnen: Christelijk Collectief, Instagram, Nederlands Dagblad
Maandag 10 november stonden vijf pro-Palestina-activisten voor de rechter. Ze worden ervan verdacht dat zij met graffiti, krijtverf en behanglijm het Israëlcentrum van Christenen voor Israël in Nijkerk hebben beklad.
De verdachten demonstreerden namens Christelijk Collectief, een organisatie van christenen die vinden dat Israël genocide pleegt in Gaza. Zij willen dat Israël zich aan het internationaal recht houdt.
Is het Israëlcentrum vernield?
De zaak is complex. De verdachten, onder wie predikant en klimaatactivist Rozemarijn van ‘t Einde, stonden al eerder voor de politierechter. Die verwees de zaak door naar een meervoudige kamer, met meerdere rechters.
Het Openbaar Ministerie stelt dat er sprake is van vernieling. Christelijk Collectief vertelt een ander verhaal: er zou alleen gebruik zijn gemaakt van middelen die het pand niet blijvend beschadigen, zoals krijtspray en lijm op waterbasis.
Geweld rond het Israëlcentrum
Ook zouden de demonstranten zijn aangevallen door medewerkers van Christenen voor Israël (CvI). Op beelden is te zien hoe een man die uit het CvI-pand komt, een ladder bij de muur wegtrekt. De demonstrant die er op dat moment op staat, kan nog net op een afdakje springen.
Er wordt geduwd en getrokken, een demonstrant op krukken valt op de grond. De man trekt Van ‘t Einde uit haar rolstoel. ‘Dit kan je toch niet doen,’ zegt hij, terwijl hij een trap uitdeelt. ‘Hij gebruikt geweld!’ schreeuwt een van de demonstranten.
Rond bijeenkomsten van Christenen voor Israël liep het de laatste tijd diverse malen uit de hand. In Zaltbommel verstoorden luidruchtige pro-Palestijnse activisten een bijbelstudieavond.
Barneveldse burgemeester bedreigd
Een pro-Palestijnse tegendemonstratie bij een bijeenkomst in Barneveld, waarbij demonstranten en CvI-aanhangers elkaar over en weer voor moordenaar uitmaakten, werd door jongeren uit de buurt met geweld beantwoord.
Een pro-Israëlische Nijmegenaar bedreigde vervolgens de Barneveldse burgemeester Jacco van der Tak. De rechter veroordeelde de man onlangs tot 40 uur taakstraf en 10 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf.
Mannen met bivakmutsen
In Katwijk werden pro-Palestijnse activisten die demonstreerden tegen Christenen voor Israël aangevallen door mannen met bivakmutsen, die vervolgens agenten met stenen en bierflessen bekogelden.
Wie zegt wat over christenen en Gaza?Bronnen: AD, Nederlands Dagblad, Protestantse Kerk, Revive, LinkedIn
- ‘Christenen voor Israël financiert de terreur van kolonisten. En misschien nog wel dodelijker: ze rekruteren door het verspreiden van Israëlische propaganda in Nederland christelijke soldaten die verbaal als een iron dome elke terechte kritiek op Israël “ontmantelen” met de hen ingeprente mantra’s,’ verklaarde dominee Rozemarijn van ‘t Einde bij een eerdere zitting over bekladdingen.
- ‘Het bestaat niet om te geloven in een evangelie zonder Israël,’ zei dominee Oscar Lohuis bij de CvI-bijeenkomst in Barneveld. Volgens hem is de wereld ‘steeds meer in de greep van een demonische Jodenhaat’.
- ‘Het is van belang ons te realiseren dat we als kerk geen neutrale omstanders zijn. Met ons verleden, met onze theologie, met onze stilte en verlegenheid hebben we bijgedragen aan onrecht, aan zowel Joodse als Palestijnse zijde,’ schrijft de Protestantse Kerk in Nederland.
- ‘Heeft het volk Israël geen recht op een eigen en veilig land op de plek die al duizenden jaren geleden door God aan dit volk beloofd is?’ schreef dominee Arenda Haasnoot namens zestig andere predikanten in een brief aan de PKN.
- ‘Laat ik duidelijk zijn, vrienden: stilte is medeplichtigheid,’ sprak theoloog Janneke Stegeman tijdens de rodelijndemonstratie bij de PKN.
EW's visie: Rechtszaak illustreert hoe verdeeld christelijk Nederland over Israël isDoor: Maria Bouwman, redacteur Onze Overheid
‘Israël-Gaza’ splijt Nederlandse christenen. Vooral in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN, 1,24 miljoen leden) zorgt het Israëlische geweld in Gaza voor verdeeldheid.
Traditioneel gezien zijn protestanten positief betrokken bij Israël. Het is het bijbelse beloofde land. Maar de tijden veranderen. Betekent liefde voor Israël en de Joodse gemeenschap dat je het genocidale geweld van Israëls premier Benjamin Netanyahu moet laten passeren?
Rode lijn voor het PKN-gebouw in Utrecht
Voor steeds meer christenen is het antwoord een volmondig ‘nee’. Ze keren zich tegen de pro-Israël-lijn van de afgelopen decennia, en gaan zelfs de straat op. Deze zomer trokken meer dan tweehonderd dominees, kerkelijk werkers en gemeenteleden in een demonstratie een ‘rode lijn’ voor het PKN-gebouw in Utrecht.
Het PKN-bestuur moet een balanceeract uitvoeren tussen gelovigen die ervan overtuigd zijn dat de Israëlische regering in Gaza genocide pleegt, en gelovigen die vrezen voor een toename van antisemitisme en een on-bijbels negatieve houding tegenover Israël. Het regent verwijten van beide kanten.
De fysieke confrontaties tussen activisten als Rozemarijn van ‘t Einde en zionistische organisaties als Christenen voor Israël, illustreren deze verdeeldheid. Net als in zo veel families, kantoren en andere gemeenschappen, legt het geweld in Gaza in de protestantse gemeenschap grote verschillen in normen en waarden bloot.
Verdere verdieping: Christenen voor Israël onder vuurBronnen: Investico, BNNVARA
Christenen voor Israël ligt al langere tijd onder vuur vanwege haar steun aan kolonisten die de Westelijke Jordaanoever bezetten. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van BOOS, Investico en het Nederlands Dagblad dat de stichting 3 ton heeft gedoneerd voor de bouw van een nieuwe wijk in een illegale nederzetting.
Daarnaast zou Christenen voor Israël geld hebben gegeven aan Nati Rom, een Israëlische activist en advocaat. Hij zei in een telefoongesprek dat journalisten undercover met hem voerden dat hij het geld ook kan gebruiken om wapens voor de kolonisten te kopen. Ook zou Rom de Europese sancties tegen gewelddadige kolonisten ontduiken.