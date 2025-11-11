Bekladding Israëlcentrum legt kloof in christelijk Nederland bloot

Bronnen: Christelijk Collectief, Instagram, Nederlands Dagblad

Maandag 10 november stonden vijf pro-Palestina-activisten voor de rechter. Ze worden ervan verdacht dat zij met graffiti, krijtverf en behanglijm het Israëlcentrum van Christenen voor Israël in Nijkerk hebben beklad.

De verdachten demonstreerden namens Christelijk Collectief, een organisatie van christenen die vinden dat Israël genocide pleegt in Gaza. Zij willen dat Israël zich aan het internationaal recht houdt.

Is het Israëlcentrum vernield?

De zaak is complex. De verdachten, onder wie predikant en klimaatactivist Rozemarijn van ‘t Einde, stonden al eerder voor de politierechter. Die verwees de zaak door naar een meervoudige kamer, met meerdere rechters.

Het Openbaar Ministerie stelt dat er sprake is van vernieling. Christelijk Collectief vertelt een ander verhaal: er zou alleen gebruik zijn gemaakt van middelen die het pand niet blijvend beschadigen, zoals krijtspray en lijm op waterbasis.

Geweld rond het Israëlcentrum

Ook zouden de demonstranten zijn aangevallen door medewerkers van Christenen voor Israël (CvI). Op beelden is te zien hoe een man die uit het CvI-pand komt, een ladder bij de muur wegtrekt. De demonstrant die er op dat moment op staat, kan nog net op een afdakje springen.

Er wordt geduwd en getrokken, een demonstrant op krukken valt op de grond. De man trekt Van ‘t Einde uit haar rolstoel. ‘Dit kan je toch niet doen,’ zegt hij, terwijl hij een trap uitdeelt. ‘Hij gebruikt geweld!’ schreeuwt een van de demonstranten.

Rond bijeenkomsten van Christenen voor Israël liep het de laatste tijd diverse malen uit de hand. In Zaltbommel verstoorden luidruchtige pro-Palestijnse activisten een bijbelstudieavond.

Barneveldse burgemeester bedreigd

Een pro-Palestijnse tegendemonstratie bij een bijeenkomst in Barneveld, waarbij demonstranten en CvI-aanhangers elkaar over en weer voor moordenaar uitmaakten, werd door jongeren uit de buurt met geweld beantwoord.

Een pro-Israëlische Nijmegenaar bedreigde vervolgens de Barneveldse burgemeester Jacco van der Tak. De rechter veroordeelde de man onlangs tot 40 uur taakstraf en 10 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf.

Mannen met bivakmutsen

In Katwijk werden pro-Palestijnse activisten die demonstreerden tegen Christenen voor Israël aangevallen door mannen met bivakmutsen, die vervolgens agenten met stenen en bierflessen bekogelden.