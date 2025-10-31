Wat een nieuw kabinet kan doen tegen ‘oneerlijke’ stadionverboden

Bronnen: KNVB, EW, Tweede Kamer

Was het racisme of een verontwaardigd gebaar? Twee fans van FC Twente stonden deze week in de rechtbank tegenover voetbalbond KNVB. Zij eisten dat het stadionverbod van vijf jaar wordt beëindigd, dat hun werd opgelegd na incidenten in oktober 2024.

Volgens de KNVB maakten de supporters racistische ‘apengebaren’ naar Lazio Roma-speler Loum Tchaouna. De supporters, die beiden al sinds de jaren negentig de wedstrijden van FC Twente bezoeken, erkennen dat zij inderdaad gebaarden naar de speler.

Reactie op gebaren

Volgens henzelf reageerden de twee fans op gebaren van Tchaouna, die zij overigens niet als racistisch, maar als provocerend zagen. En dat Tchaouna – die sinds dit seizoen in de Engelse Premier League speelt bij Burnley – de racistische apengebaren van andere supporters juist nadeed om aan de scheidsrechter uit te leggen wat er loos was, zou hun zijn ontgaan.

Stadionverboden liggen onder vuur, schreef EW afgelopen zomer. De manier waarop de KNVB toetst of een supporter terecht de toegang tot het stadion is ontzegd, krijgt flinke kritiek. Zo worden fans die bezwaar maken tegen een verbod in principe niet gehoord en is de bezwaarcommissie van de KNVB anoniem.

Fans die naar de rechter stappen winnen bijna elke zaak

Het is bijzonder dat de FC Twente-fans deze week in de rechtbank verschenen. Lang niet iedereen heeft de middelen om een advocaat in te huren en naar de rechter te stappen. Maar volgens jurist Just van den Brekel winnen fans die dat doen ‘nagenoeg elke zaak’.

De kritiek is inmiddels ook tot de politiek doorgedrongen. In september stelde SP-Kamerlid Michiel van Nispen vragen over de ‘gebrekkige rechtsbescherming’ van supporters met een stadionverbod. Demissionair minister Foort van Oosten (VVD) van Justitie en Veiligheid heeft deze vragen nog niet beantwoord.