Dankzij deze medische innovatie kunnen bijna-blinden weer zien

Bron: The New England Journal of Medicine

Wetenschappers onder leiding van hoogleraar oogheelkunde Frank Holz van de universiteit van Bonn in Duitsland, kunnen bijna-blinden deels hun zicht teruggeven dankzij een innovatieve behandeling.

Netvliesveroudering

De behandeling is er voor mensen die lijden aan droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), ook wel netvliesveroudering genoemd. Het is een aandoening van het middelste gedeelte van het netvlies, de zogeheten macula, die de lichtgevoelige cellen bevat. Deze gespecialiseerde cellen zetten licht om in elektrische signalen, waardoor we kunnen zien.

Bij droge LMD sterven de lichtgevoelige cellen af doordat afvalstoffen zich onder het netvlies ophopen. Het gevolg is dat uit het centrale gezichtsveld stukjes wegvallen die de patiënt gebruikt om scherp te stellen op details, zoals letters of gezichten.

Ongeneeslijk

Het perifere gezichtsveld – alles wat iemand ziet zonder de ogen of het hoofd te bewegen, ook wel omgevingszicht genoemd – blijft vaak wel goed. Patiënten zijn dus niet volledig blind, maar zien zwarte schijven met daaromheen onscherp beeld.

Naar schatting treft LMD wereldwijd 5 miljoen mensen. De ziekte komt vooral voor bij zestigplussers en is nog niet te genezen.

Geïmplanteerde chip

De innovatie bestaat uit een chip van 2 bij 2 millimeter, die door een chirurg onder het netvlies wordt geplaatst, en een hightech-camerabril, door de patiënt te dragen. De bril is verbonden met een zakcomputer die de camerabeelden omzet in infraroodbeelden.

De geïmplanteerde chip bevat bijna die de infraroodbeelden omzetten in elektrische prikkels, ongeveer op dezelfde manier als de lichtgevoelige cellen dat doen. In de hersenen worden deze elektrische prikkels verwerkt als natuurlijke beelden, zodat de patiënt weer dingen kan waarnemen.

Oefening baart kunst

De oogprothese is getest op 38 patiënten uit 5 Europese landen, onder wie één proefpersoon uit Nederland. Zij moesten eerst leren om de kunstmatige beelden en het omgevingszicht te combineren. Toen ze dat onder de knie hadden, konden veel van hen (26 van de 38) weer boeken, voedseletiketten en metroborden lezen.

De groep internationale wetenschappers publiceerde onlangs over de nieuwe behandeling in het tijdschrift The New England Journal of Medicine.