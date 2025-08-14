Voorzitter Universiteit van Amsterdam stapt alweer op: wie wil nog?

Bronnen: Folia.nl, UvA.nl, eigen bronnen

Edith Hooge (1967) begon 1 juni 2024 met goede moed aan een baan die ze graag op haar cv wilde: voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Als onderwijsbestuurskundige vond zij zichzelf geknipt voor de functie.

Tijdens haar sollicitatie wist ze niet dat kort voor haar aantreden de vlam in de pan zou slaan. In mei 2024 werd de UvA overspoeld door anti-Israëldemonstraties en -bezettingen, die eindigden in gewelddadige confrontaties met de politie.

Uit protest tegen het antisemitische karakter van de demonstraties leverden tientallen prominente Joodse alumni, onder wie oud-minister Uri Rosenthal, eind maart dit jaar hun diploma in bij Hooge.

Van ‘goed besturen’ kwam het niet

Vanuit haar expertise als onderwijsbestuurskundige wilde Hooge waarborgen dat de UvA ‘zo goed mogelijk wordt bestuurd’, maar daar kwam het nauwelijks van.

Veel energie ging zitten in het voorkomen en aanpakken van nieuwe acties en de discussie over ‘politiegeweld’ in opdracht van het bestuur, waarna een opstandige Centrale Studentenraad nog vlak voor haar aantreden een motie van wantrouwen tegen dat bestuur indiende. Om nog maar te zwijgen over de bezuinigingen vanuit de politiek en de maatschappelijke druk op de wetenschap.

Sinds dit voorjaar zit Hooge al ziek thuis, nu stopt zij definitief. Haar vertrek komt daags voor de opening van het academische jaar én van de nieuwe bibliotheek van de UvA (kosten: circa 140 miljoen euro).