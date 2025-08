Meta trainde zijn AI met illegale seksfilms. Wat is Mark Zuckerberg met ons van plan?

Volgens Strike 3 bleef Meta hiermee doorgaan, zelfs nadat het bedrijf was gewaarschuwd. De studio’s leveren gedetailleerd forensisch bewijs, waaronder IP-logs en netwerkverkeer, om aan te tonen dat Meta bewust en langdurig betrokken was bij de inbreuk.

In de aanklacht, ingediend op 23 juli 2025 bij een federale rechtbank in Californië, beschuldigen zij Meta – moederbedrijf van Facebook en Instagram – van het op grote schaal downloaden, verspreiden en gebruiken van meer dan 2.300 van hun films zonder toestemming.

Door: Sam Verbeek, redacteur Tech

Als u dacht dat filmtitels als Vacation with Benefits en My Dirty Arrangement geen educatieve waarde hebben, dan onderschat u de honger van kunstmatige intelligentie. Voor een AI is elk frame een datapunt en ook gekreun is bruikbaar materiaal in de studie van menselijke interactie.

Het voordeel van dit genre? Weinig plot, vaste camerahoeken en lange close-ups van mensen in vrij specifieke situaties. Het is overzichtelijke content die aansluit bij wat een machine nodig heeft om te leren wat ‘menselijk gedrag’ is. Voor AI is porno eerder efficiënt dan erotisch.

Past porno-educatie bij Meta’s AI-visie op eenzaamheid?

Toch is het de moeite waard om je af te vragen waarvoor deze training precies bedoeld is. Mark Zuckerberg verkondigde in mei nog dat AI straks onze eenzaamheid moet verlichten.

In zijn woorden: ‘Een AI die je kent zoals je feed-algoritme dat doet.’ Een geruststellende gedachte, zeker als je bedenkt dat je toekomstige vriend(in) is opgevoed met Babysitting in Ibiza. Blijkbaar werkt Meta niet alleen aan emotionele troost, maar ook aan iets voor andere behoeften. Dankjewel, Mark.

Meta trainde eerder AI met illegaal gedownloade boeken

Meta’s werkwijze wekt geen verbazing meer. Eerder dit jaar bleek uit gelekte communicatie dat het bedrijf eerder miljoenen boeken downloadde van piratensites als Library Genesis en Z-Library. Dat was dus al een businessmodel: illegaal downloaden, doen alsof het open data zijn, en achteraf de juristen laten dweilen.

Na de boeken is nu dus de porno aan de beurt. Voor Meta lijkt werkelijk niets meer heilig.

Strike 3 claimt dat Meta zelfs eigen porno kan namaken

Nu staan ze tegenover Strike 3, een pornoproducent met een notoire reputatie in rechtszaken. Ja, het zijn juridisch agressieve types, maar in deze zaak hebben ze een punt.

Ze stellen dat Meta hun content gebruikte om AI te trainen – en dat Meta straks zelf pornofilms kan genereren die verdacht veel op hun eigen producties lijken.

Rechtszaak kan AI-bedrijven dwingen tot transparantie over trainingsdata

Als deze zaak serieus wordt genomen, zal Meta moeten laten zien waar hun data vandaan komen. Geen ‘we trainen op alles wat het internet ons geeft’, maar een keurig lijstje van titels, licenties en bronnen.

Dat zou een revolutie zijn voor de hele AI-industrie. Een prestatie van formaat van de porno-industrie.