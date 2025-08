Zo wil een Nederlandse stichting de FIFA miljarden afhandig maken

Een Nederlandse stichting gaat miljarden euro’s aan schade claimen van de FIFA, de KNVB en vier andere voetbalbonden. Justice for Players voert die collectieve procedure naar eigen zeggen namens zo’n 100.000 mannelijke en vrouwelijke profvoetballers die sinds 2002 in Europa actief zijn of waren.

De spelers zouden inkomsten zijn misgelopen als gevolg van de te strenge FIFA-regels voor contractbeëindiging.

Hof zet deur open voor claim Diarra

De aangekondigde claim volgt op een uitspraak die het Europese Hof van Justitie in oktober vorig jaar deed. Het Hof stelde toen de voetballer Lassana Diarra deels in het gelijk in zijn jarenlange conflict met de FIFA.

De wereldvoetbalbond had de Franse oud-middenvelder in 2014 een boete, een schorsing en een transferverbod opgelegd na een conflict met zijn Russische werkgever Lokomotiv Moskou.

Het Hof oordeelde dat de bestaande FIFA-regels het vrije arbeidsverkeer belemmeren. De verwachting was toen al dat de uitspraak aanzienlijke gevolgen kon hebben voor clubs en spelers.

Stichting eist compensatie

Justice for Players, dat wordt bestuurd door twee Nederlandse juristen en een Italiaanse oud-voetbalprof, vindt nu dat de FIFA de afgelopen maanden te weinig heeft verbetering heeft getoond.

De stichting eist nu met terugwerkende kracht compensatie voor de spelers die financieel zijn benadeeld in de afgelopen decennia.

Justice for Players: voetballers benadeeld

Volgens Justice for Players hebben de FIFA-regels lucratieve transfers bemoeilijkt, waardoor voetballers financieel zijn benadeeld. Uit een in opdracht van de stichting uitgevoerde analyse blijkt dat spelers hierdoor gedurende hun carrière 8 procent minder hebben verdiend.

Waarschijnlijk zal Justice for Players in de loop van dit jaar een vordering indienen bij de rechtbank Midden-Nederland.