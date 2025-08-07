Noem deze baby uit 30 jaar oud embryo alsjeblieft geen wereldrecord

De feiten: Baby geboren uit embryo dat in 1994 was ingevrorenBron: MIT Technology Review, The Guardian
In de Verenigde Staten is een baby geboren die volgens diverse media het ‘wereldrecord voor oudste baby’ heeft gevestigd.
De jongen Thaddeus Daniel Pierce, die op 26 juli ter wereld kwam, ontwikkelde zich uit een embryo dat 30,5 jaar geleden was ingevroren. De ouders, de in Ohio wonende Lindsey (35) en Tim Pierce (34), waren op dat moment nog peuters.
Ivf-behandeling
Het stel probeerde al jaren tevergeefs zwanger te raken. Het ‘adopteerde’ een embryo van Linda Archerd (nu 62), die met haar toenmalige man begin jaren negentig een ivf-traject volgde.
De ivf-behandeling van Archerd en haar man resulteerde in vier embryo’s, waarvan er een werd teruggeplaatst. De andere drie embryo’s werden ingevroren. De Archerds kregen een gezonde dochter.
Embryo-adoptie
Een aantal jaar later scheidde het echtpaar en kreeg moeder Archerd het ouderlijk gezag over de drie embryo’s. Ze wilde ze niet weggooien of doneren aan de wetenschap. En ze wilde ze ook niet anoniem aan een ander gezin doneren.
En dus stelde Archerd de embryo’s beschikbaar voor adoptie. Hierbij kunnen de donoren kiezen wie de embryo’s mogen adopteren en hebben de ontvangers de keuze van wie ze adopteren.
Het adoptieproces wordt meestal begeleid door een religieuze organisatie die gelooft dat een embryo moreel gelijk is aan een geboren mens. Archerd, zelf christen, wilde dat haar embryo’s terechtkwamen bij een getrouwd, christelijk en wit koppel.
Hervormd presbyteriaans
Vruchtbaarheidsarts John Gordon plaatste het ruim dertig jaar oude embryo bij Lindsey Pierce. Gordon richtte zo’n zes jaar geleden de kliniek Rejoice Fertility in Knoxville, Tennessee op met als doel het aantal opgeslagen embryo’s te verminderen.
Dat doel komt voort vanuit zijn geloof, zegt Gordon. Hij is hervormd presbyteriaans.
Wie zegt wat over dit 'wereldrecord'?Bron: MIT Technology Review, Universiteit Utrecht
- ‘We hebben bepaalde leidende principes, en die komen voort uit ons geloof. Elk embryo verdient een kans op leven, en het enige embryo dat geen gezonde baby kan voortbrengen, is het embryo dat niet de kans krijgt om in een patiënt geplaatst te worden,’ zegt arts John Gordon tegen MIT Technology Review. Gordon runt de vruchtbaarheidskliniek Rejoice Fertility die het embryo bij Lindsey Pierce plaatste.
- ‘Het eerste dat me opviel toen Lindsey me foto’s van haar zoon stuurde, is hoeveel hij op mijn dochter lijkt toen zij een baby was,’ zegt donor Linda Archerd, die haar drie embryo’s afstond voor adoptie, tegen MIT Technology Review.
- ‘De terugplaatsprocedure werd gedaan door een fertiliteitsarts die het aantal embryo’s dat is ingevroren, wil beperken. Dat lijkt mij dweilen met de kraan open, omdat er jaarlijks veel meer embryo’s worden gevormd dan teruggeplaatst,’ zegt Bernard Roelen, voortplantingsdeskundige aan de Universiteit Utrecht, tegen EW.
EW’s visie: Opzienbarend, maar laat dit niet de praktijk wordenDoor: Laurien Onderwater, redacteur Vooruitgangsgeloof
Embryo’s kunnen, mits op de juiste manier behandeld, lang in bevroren toestand worden bewaard. Naast dat er speciale technieken nodig zijn die ervoor zorgen dat de eicellen niet kapot vriezen, moet ook het ontdooien zorgvuldig worden gedaan.
Dat uit dit 30,5 jaar oude embryo een gezonde baby is geboren, is wetenschappelijk gezien opzienbarend. Er zijn maar weinig klinieken die een terugplaatsing met zo’n oud embryo uitvoeren, uit angst voor eventuele gezondheidsrisico’s voor de baby.
De beperkte literatuur over dit onderwerp laat geen verschil zien tussen percentages gezonde baby’s en het aantal jaren van ingevroren zijn.
Verouderde methode verkleint kans op succes
Wel was de invriesmethode in 1994 (toen het embryo werd ingevroren waaruit Thaddeus is geboren) anders dan de huidige methode. Destijds vroren artsen embryo’s heel geleidelijk in, waardoor er schadelijke ijskristallen konden ontstaan.
Sinds 2000 bevriezen artsen embryo’s razendsnel, door ze in vloeibare stikstof te plaatsen. Bij deze methode ontstaan geen ijskristallen.
Doordat de technieken in de afgelopen jaren zijn verbeterd, kiezen vruchtbaarheidsklinieken begrijpelijkerwijs liever voor jongere embryo’s.
Geen race om records
Veel media spreken van een nieuw record voor ‘oudste baby ter wereld’. De embryo’s van Archerd waren 30,5 jaar geleden ingevroren. Het oude record stond op dertig jaar.
Ook die embryo’s waren in de vruchtbaarheidskliniek Rejoice Fertility door arts John Gordon teruggeplaatst. Daaruit is in 2022 een gezonde tweeling geboren.
Toch is het opvallend hoe media deze geboorte neerzetten. Door koppen als ‘Oudste baby ter wereld geboren’ lijkt het alsof er sprake is van een wedloop: hoelang duurt het voor dit record wordt gebroken? En hoe oud is dat embryo dan?
Maximale bewaartermijn embryo’s
Deze praktijk mag niet ontaarden in een wedstrijd ‘oudste embryo’. Daarom zou het goed zijn als een team van gynaecologen, fertiliteitsartsen, medisch ethici en beleidsmakers nadenken over een maximale bewaartermijn tussen de vorming van een embryo en de terugplaatsing ervan.
Niet alles wat technisch mogelijk is, hoeft medisch wenselijk te zijn.
Verdere verdieping: Hoe werkt ivf?
Bij ivf (in-vitrofertilisatie) gebeurt de bevruchting buiten de baarmoeder, in een laboratorium. Als een eicel is bevrucht en zich verder deelt, ontstaat er een embryo.
Een arts plaatst vervolgens het embryo terug bij de vrouw. Als er meer embryo’s zijn, kunnen die worden ingevroren en eventueel later worden gebruikt.
Meerdere embryo’s gecreëerd bij ivf
Omdat het succes van ivf meestal onder de 50 procent ligt, worden er meerdere eitjes bevrucht bij een behandeling. Er kunnen dus meerdere embryo’s worden gevormd.
Toch plaatst een arts per keer meestal maar één embryo terug, om een meerlingzwangerschap te voorkomen. Die gaat namelijk met meer risico’s gepaard.
Wat gebeurt er met ingevroren restembryo’s?
De embryo’s die niet worden teruggeplaatst, worden ingevroren. Mocht het eerste embryo niet goed innestelen, dan kan een van de ingevroren embryo’s worden ontdooid en gebruikt voor terugplaatsing.
Als het embryo wel goed innestelt en de vrouw een baby krijgt, zijn er dus vaak nog embryo’s ‘over’ die zijn ingevroren.
In Nederland worden deze embryo’s een aantal jaren bewaard. Daarna kan het koppel besluiten dat deze nog langer worden bewaard – als het ivf-traject nog steeds gaande is, bijvoorbeeld – of worden vernietigd, of worden gedoneerd aan de wetenschap. Dit worden restembryo’s genoemd.