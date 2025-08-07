Noem deze baby uit 30 jaar oud embryo alsjeblieft geen wereldrecord

Bron: MIT Technology Review, The Guardian

In de Verenigde Staten is een baby geboren die volgens diverse media het ‘wereldrecord voor oudste baby’ heeft gevestigd.

De jongen Thaddeus Daniel Pierce, die op 26 juli ter wereld kwam, ontwikkelde zich uit een embryo dat 30,5 jaar geleden was ingevroren. De ouders, de in Ohio wonende Lindsey (35) en Tim Pierce (34), waren op dat moment nog peuters.

Ivf-behandeling

Het stel probeerde al jaren tevergeefs zwanger te raken. Het ‘adopteerde’ een embryo van Linda Archerd (nu 62), die met haar toenmalige man begin jaren negentig een ivf-traject volgde.

De ivf-behandeling van Archerd en haar man resulteerde in vier embryo’s, waarvan er een werd teruggeplaatst. De andere drie embryo’s werden ingevroren. De Archerds kregen een gezonde dochter.

Embryo-adoptie

Een aantal jaar later scheidde het echtpaar en kreeg moeder Archerd het ouderlijk gezag over de drie embryo’s. Ze wilde ze niet weggooien of doneren aan de wetenschap. En ze wilde ze ook niet anoniem aan een ander gezin doneren.

En dus stelde Archerd de embryo’s beschikbaar voor adoptie. Hierbij kunnen de donoren kiezen wie de embryo’s mogen adopteren en hebben de ontvangers de keuze van wie ze adopteren.

Het adoptieproces wordt meestal begeleid door een religieuze organisatie die gelooft dat een embryo moreel gelijk is aan een geboren mens. Archerd, zelf christen, wilde dat haar embryo’s terechtkwamen bij een getrouwd, christelijk en wit koppel.

Hervormd presbyteriaans

Vruchtbaarheidsarts John Gordon plaatste het ruim dertig jaar oude embryo bij Lindsey Pierce. Gordon richtte zo’n zes jaar geleden de kliniek Rejoice Fertility in Knoxville, Tennessee op met als doel het aantal opgeslagen embryo’s te verminderen.

Dat doel komt voort vanuit zijn geloof, zegt Gordon. Hij is hervormd presbyteriaans.