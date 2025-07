Waarom een gecombineerd offshore wind- en zonnepark een goed idee is

Bron: Oceans of Energy, Crosswind, TW

Het zijn dezelfde panelen als op de daken en in zonneweides liggen. De innovatie zit ’m in de drijfconstructie. Die is het resultaat van negen jaar ontwikkelen.

Het drijvende zonnepark is bedacht en ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Oceans of Energy. De zonnepanelen nemen slechts 5 procent van de beschikbare ruimte in het windpark in beslag.

Het maakt opwekking van duurzamere wind- en zonne-energie mogelijk, zonder gebruik van land. En dat is een welkome innovatie in het steeds voller wordende Nederland.

HKN1 is het eerste gecombineerde zonne- en windenergieproject op zee ter wereld. Het is aangelegd door Crosswind – een consortium van Shell en Eneco.

Het gecombineerde zonne- en windpark op zee – het eerste ter wereld – is een fraaie innovatie, tot stand gebracht door bedrijven van eigen bodem. HKN1 maakt opwekking van energie mogelijk zonder gebruik van land.

En dat is een groot pluspunt. Al geruime tijd is er immers in Nederland een slag om ruimte aan de gang tussen natuur, energie, land- en woningbouw.

Bovendien speelt het NIMBY-argument (not in my backyard) mee: weinig mensen staan te springen om een ‘molen’ in hun achtertuin. En het naastgelegen weiland volplempen met zonnepanelen vinden de meesten ook geen goed idee. Dat probleem wordt door het zonne- en windpark HKN1 deels ondervangen.

Geen extra zeekabels

Een ander voordeel van de integratie van de drijvende zonnepanelen in het windpark is dat er geen extra kabels hoeven te worden aangelegd. De bestaande kabels van het windpark kunnen ook de zonnestroom transporteren.

Pas als Oceans of Energy flink wil opschalen – wat het wel van plan is – zullen er extra kabels nodig zijn of zal een deel in waterstof moeten worden omgezet, aldus het bedrijf.

Wind en zon vullen elkaar aan

En verder vullen wind en zon elkaar aan in de tijd: ’s winters waait het over het algemeen harder, ’s zomers is het veel zonniger. Als de twee energiebronnen worden gecombineerd, ontstaat er een stabielere en constantere stroomproductie, is het idee.

De drijvende zonnepanelen zullen ongeveer evenveel stroom leveren als de zonnedaken van 150 huishoudens. De jaarlijkse stroomproductie gaat daarmee nog niet veel omhoog, maar de groei is wel zonder extra infrastructuur of ruimtegebruik.

Grover geschut nodig

Toch is allang duidelijk dat Nederland met alleen zonnepanelen en windturbines de beoogde CO 2 -reductie niet gaat halen. Zon en wind leveren ‘wiebelstroom’: alleen als het waait of de zon schijnt.

Er is daarom grover geschut nodig, in de vorm van kerncentrales. Die staan garant voor aanvoer van elektriciteit zonder CO 2 -uitstoot.

Frankrijk beschikt over 19 kerncentrales die samen meer dan 70 procent van de gebruikte elektriciteit produceren. In Nederland wordt slechts 4 procent van de elektriciteit die we gebruiken, opgewekt in een kerncentrale.

En dat zie je terug in de CO 2 -uitstoot per hoofd van de bevolking. Volgens Our World in Data bedroeg die van Frankrijk 4,1 ton in 2023. Nederland stootte in hetzelfde jaar 6,6 ton CO 2 per persoon uit.

Mooie innovatie van Hollandse bodem

Wind- en zonnepark HKN1 is dus een mooi staaltje techniek. Andere landen zouden er zelfs al interesse in hebben getoond. Maar als Nederland écht van fossiele energie af wil, moet het durven kiezen voor een mix van bronnen waarin kernenergie de hoofdrol speelt.