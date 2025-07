Medische wetenschap kan straks geslachtscellen kweken in het lab. Is dat wenselijk?

Bron: The Guardian, KIJK

De medische wetenschap is nog maar een paar jaar verwijderd van het creëren van levensvatbare menselijke zaad- en eicellen in het lab. Dat zei de Japanse stamcelonderzoeker Katsuhiko Hayashi onlangs tegen The Guardian, op het jaarlijkse congres van de European Society of Human Reproduction and Embryology in Parijs. Deze organisatie doet onderzoek op het gebied van voortplantingsgeneeskunde en embryologie.

De techniek waarnaar Hayashi onderzoek doet, heet in-vitrogametogenese (IVG). Hierbij worden geslachtscellen (gameten) kunstmatig gemaakt uit zogeheten pluripotente stamcellen − cellen die nog in elk celtype kunnen veranderen.

Dat werkt zo. Een wetenschapper neemt huidcellen af, of andere cellen, en ‘herprogrammeert’ die in het lab tot stamcellen. Deze stamcellen kunnen wetenschappers weer veranderen in veel andere typen cellen, waaronder primordiale kiemcellen. Dit zijn de voorlopers van spermacellen en eicellen.

Onder de juiste omstandigheden worden deze voorlopers verder gerijpt tot functionele sperma- of eicellen. Bij muizen is dit al gelukt: de gekweekte geslachtscellen resulteerden in gezonde nakomelingen.

Futuristische scenario’s

Met IVG zouden wetenschappers embryo’s kunnen ontwikkelen voor wetenschappelijke doeleinden. Er zijn bijvoorbeeld nog veel onbeantwoorde vragen over de embryonale ontwikkeling.

Daarnaast biedt de techniek hoop voor mensen met een kinderwens en voor partners van hetzelfde geslacht die een genetisch eigen kindje willen.