Functioneert je brein écht slechter door ChatGPT?

Althans, dat is wat de MIT-wetenschappers schrijven in hun artikel dat op de preprint website Arxiv staat. Het artikel is nog niet wetenschappelijk getoetst (peer reviewed).

Ook kon vrijwel niemand uit de ChatGPT-groep een volledige zin uit zijn of haar opstel citeren, terwijl de deelnemers uit de andere twee groepen daar minder of geen moeite mee hadden.

De onderzoekers lieten 54 proefpersonen, verdeeld over drie groepen, een opstel schrijven. Groep 1 mocht gebruikmaken van een AI-tool, ChatGPT in dit geval. Groep 2 mocht alleen gebruikmaken van zoekmachine Google . Tot slot had groep 3 geen enkele toegang tot online hulp.

Creëert ChatGPT luie hersenen? Wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben onderzocht wat er in het brein van proefpersonen gebeurt als ze bij het uitvoeren van een schrijfopdracht gebruik maken van zogeheten Large Language Models, zoals ChatGPT .

‘BREAKING: MIT heeft zojuist de eerste hersenscanstudie afgerond onder ChatGPT-gebruikers en de resultaten zijn angstaanjagend. Blijkt dat AI ons niet productiever maakt — het maakt ons cognitief failliet’, schrijft Alex Vacca op X . Vacca zelf is geen bekend figuur, maar zijn posts over de studie werden in korte tijd ruim 22 miljoen keer gelezen.

Zoals wel vaker gebeurt bij resultaten van wetenschappelijke studies zijn ze ook hier zwaar overdreven geïnterpreteerd. Verschillende media zetten sensationele koppen boven hun artikelen.

Want zeg nou zelf: “Is ChatGPT making us dumb? MIT brain scans reveal alarming truth about AI’s impact on the human mind” (The Economic Times) en “ChatGPT making us stupid: MIT” (The Australian) klinkt een stuk spectaculairder dan de genuanceerdere kop van TIME: “ChatGPT May Be Eroding Critical Thinking Skills, According to a New MIT Study”.

Een kop moet prikkelen en de nieuwsgierigheid wekken en mag soms best een beetje worden aangezet. Maar het artikel moet wel de belofte van de kop kunnen inlossen.

Geen bewijs dat ChatGPT mensen dommer maakt

En daar is bij onder meer The Economic Times en The Australian geen sprake van, want uit deze studie blijkt helemaal niet dat ChatGPT mensen dommer maakt. Sterker nog, daar waarschuwt onderzoeker Nataliya Kos’myna van het MIT ook voor.

‘Deze studie kan niet en heeft niet domheid in het brein, stupiditeit, of hersenen op vakantie aangetoond,’ zegt ze tegen Scientific American.

Sowieso is het aantal proefpersonen dat heeft deelgenomen aan het onderzoek veel te klein om conclusies te kunnen trekken: 54 mensen in totaal deden mee, dus per groep is dat slechts 18 personen.

Logisch dat hersenen minder actief zijn bij minder inspanning

Daarnaast kun je je afvragen hoe verrassend de resultaten van de MIT-wetenschappers zijn. ‘De onderzoekers laten zien dat mensen die schrijven met behulp van ChatGPT op dat moment minder hersenactiviteit en -connectiviteit vertonen dan degenen die alles zelf doen,’ zegt neurowetenschapper Boris Konrad tegen EW.

Met hersenconnectiviteit bedoelt Konrad de manier waarop verschillende gebieden in de hersenen met elkaar verbonden zijn en informatie uitwisselen.

Met name in hersengebieden betrokken bij geheugen, aandacht en controle zagen de onderzoekers dat effect. Konrad: ‘Maar dat is gewoon logisch: die proefpersonen doen minder zelf en denken er minder over na. Dan volgt ook dat ze minder goed kunnen citeren uit hun eigen teksten als die grotendeels door AI zijn geschreven.’

Dat heeft dus niks met intelligentie te maken.

Twee verschillende activiteiten leveren ook andere hersensignalen op

Ben Shindle van The BS Detector, een kritische nieuwsbrief over wetenschap en innovatie, noemt ook terecht dat er eigenlijk twee verschillende activiteiten worden uitgevoerd.

De groep die het opstel zonder hulpmiddelen moet schrijven, is veel meer aan het typen, terwijl de ChatGPT-groep waarschijnlijk drukker bezig is met de muis, meer tekst leest en meer tijd besteedt aan tekst bewerken in plaats van direct schrijven. Het is dus logisch dat je, als je hun hersenactiviteit met een EEG meet, een verschil zult zien.

Interessante eerste stap in onderzoek naar AI en hersenen

Dus. Kunnen we hieruit iets concluderen over hoe Large Language Models zoals ChatGPT de hersenen op de lange termijn beïnvloeden? Maken ze mensen dommer? Op basis van deze studie valt daar niks over te zeggen.

Toch is het een fascinerende studie over de cognitieve impact van generatieve kunstmatige inteliggentie (AI). Daar is Konrad het mee eens. ‘Maar wat sommige media, en mensen op social media, over het onderzoek zeggen schiet tekort. Volgens mij werken onze hersenen net zo goed als van tevoren. Als je alleen passief met iets bezig bent, wordt het niet goed verwerkt. Daar maakt generatieve AI juist geen verschil in.’

Bovendien is het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar de effecten van AI-gebruik op de hersenen. Wetenschappers moeten hier dan ook zeker mee doorgaan, maar dan met grotere groepen en langdurige observaties.

Alleen zo kunnen we écht inzicht krijgen in de mogelijke cognitieve gevolgen van het gebruik van Large Language Models op de lange termijn, en voorkomen dat we aannames doen op basis van voorlopige resultaten.