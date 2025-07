Alle Nederlanders hebben PFAS in hun bloed: hoe zorgelijk is dat?

Bron: RIVM

Iedere Nederlander heeft verscheidene soorten PFAS in zijn bloed. Dat blijkt uit het eerste landelijke PFAS-onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

PFAS-stoffen zijn persistent

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die bekendstaan om hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen. Ze worden daarom veel gebruikt in diverse producten, zoals pannen met een antiaanbaklaag, regenkleding en blusschuim.

Nadeel van de chemicaliën is dat ze niet of nauwelijks afbreken in de natuur. Bovendien stapelen ze zich op in het lichaam. Hierdoor kan PFAS schadelijk zijn voor zowel het milieu als de gezondheid.

RIVM-onderzoek naar PFAS met bijna 1.500 bloedmonsters

Het RIVM voerde het onderzoek uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Het instituut keek naar 28 PFAS-varianten in bijna 1.500 bloedmonsters, afgenomen van mensen woonachtig in 41 gemeenten. Daarbij was er extra aandacht voor de regio’s Dordrecht en rond de Westerschelde, omdat deze in de buurt liggen van fabrieken (waaronder het chemische bedrijf Chemours) waaruit PFAS in de omgeving is terechtgekomen.

Alle Nederlanders hebben PFAS in hun bloed

Uit de studie blijkt dat álle Nederlanders PFAS in hun bloed hebben. Bij de meesten is dit bovendien een hogere dosis dan de gezondheidskundige grenswaarde: de maximale hoeveelheid van een stof die iemand mag binnenkrijgen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Bij volwassenen ligt die veilige grens op 6,9 nanogram per milliliter bloed (of 6,9 microgram per liter).

Daarnaast hadden inwoners van de regio Dordrecht en de regio rond de Westerschelde meer van bepaalde PFAS-soorten in het bloed in vergelijking met de rest van Nederland.

Voor deze studie zijn bloedmonsters uit 2016 en 2017 gebruikt. Het RIVM gaat ook nog onderzoek doen met samples uit 2025. De resultaten daarvan worden in 2026 verwacht.