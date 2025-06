Zorginstituut schrapt terecht dure kankermedicijnen uit het basispakket

Bron: Zorginstituut Nederland, NOS, Skipr

In 2012 ging 27 procent van het budget naar deze middelen, in 2021 was dat gestegen tot 59 procent. Maar ze leken nauwelijks een positief effect te hebben op de levensverwachting van patiënten.

Recente internationale studies tonen aan dat gebruik van deze PARP-remmers niet leidt tot langer overleven of betere kwaliteit van leven bij bepaalde patiëntengroepen. De effectiviteit is alleen aangetoond voor een zeer specifieke groep patiënten met een zekere genmutatie bij sommige kankervormen.

Door: Bram Hahn, redacteur Kennis & Cultuur

Het klinkt enorm bot en harteloos om tegen patiënten met een levensbedreigende vorm van kanker te zeggen: sorry, maar uw medicijnen worden niet meer vergoed. Maar het is wel verstandig dat het Zorginstituut een grens instelt.

Er is op tal van terreinen in de zorg een enorm tekort aan geld, dus het is onbestaanbaar dat er tientallen miljoenen worden betaald voor medicijnen die niet het beoogde resultaat opleveren. Dat geld kan veel beter worden ingezet voor zorgvormen die wél werken.

Artsen blijven buiten schot in debat over dure middelen

Er klinkt kritiek van artsen, patiëntenorganisaties en farmaceuten op het besluit, omdat het onderzoek niet goed in elkaar zou zitten. Maar het Zorginstituut is er ondanks die tekortkomingen stellig van overtuigd dat de effectiviteit van de middelen niet aantoonbaar is.

Valse hoop kost iedereen geld

In de discussie blijft de rol van artsen wat onderbelicht. Ook zij moeten in hun praktijk toch zien dat deze peperdure middelen vaak weinig meer bieden dan valse hoop. Maar blijkbaar worden ze als laatste redmiddel toch te makkelijk voorgeschreven.

Daar is de individuele patiënt niet bij gebaat, en de Nederlandse samenleving ook niet. Want de kosten worden uiteindelijk in de vorm van hogere zorgpremies over iedereen verdeeld.