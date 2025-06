Hoe TikTok-influencers blijvende schade aanrichten bij tieners

De feiten: populaire TikTok-filmpjes zijn slecht voor de huid

Instagram en TikTok bevatten duizenden filmpjes waarin is te zien hoe influencers zich klaarmaken voor de dag door de ene crème na de andere op het gezicht te smeren. Dergelijke GRWM-video’s (een afkorting voor get ready with me) zijn razend populair onder jonge meiden. Met de uitgebreide skincare routines hopen ze een stralende huid te krijgen, net als de influencers. Wetenschappers van de Amerikaanse Northwestern University waarschuwen nu dat de uitgebreide huidverzorgingsroutines voor tieners niet zonder gevaren zijn. Nepaccounts aangemaakt De onderzoekers maakten elk een TikTok-account aan, waarbij ze aangaven dat ze dertien jaar oud waren. Vervolgens scrolden ze door de ‘For You’-pagina — het gepersonaliseerde aanbod aan video’s van TikTok — totdat ze samen honderd unieke skincare-filmpjes hadden verzameld. Gemiddeld was elk daarvan 1,1 miljoen keer bekeken. Jonge meiden smeren massaal Ze brachten in kaart wie de makers van de video’s waren, hoeveel en wat voor soort producten er werden gebruikt, en wat het totaalbedrag van de getoonde huidverzorgingsroutines was. De wetenschappers ontdekten dat meiden tussen de 7 en 18 jaar gemiddeld zes verschillende producten op hun gezicht smeren. Sommigen gebruiken zelfs meer dan twaalf producten. Ingrediënten kunnen huidirritatie en allergieën veroorzaken Tot slot stelden de onderzoekers een lijst samen van de ingrediënten in deze producten. Die vergeleken ze met de Pediatric Baseline Series, een standaardlijst van stoffen die wordt gebruikt in allergietesten bij kinderen. In het tijdschrift Pediatrics schrijven ze dat de gebruikte producten een hoog risico op huidirritatie en levenslange allergieën in zich dragen.

Wie zegt wat over de uitgebreide routines?

Bron: Northwestern University, Het Parool, The Guardian, Editie NL

‘Het is problematisch dat meiden zoveel tijd en aandacht aan hun huid besteden. We leggen de lat erg hoog voor deze meisjes,’ zegt onderzoeker Molly Hales van de Northwestern University in een verklaring.

van de Northwestern University in een verklaring. ‘In die producten zitten stoffen die de huid beschadigen,’ zegt dermatoloog Göran van Rooijen tegen Het Parool.

tegen Het Parool. ‘Bij kinderen is dit echt niet nodig,’ zegt cosmetisch dermatoloog Anne Berthe Halk over het gebruik van gezichtsproducten met daarin de stof retinol tegen Editie NL.

over het gebruik van gezichtsproducten met daarin de stof retinol tegen Editie NL. ‘Steeds jongere kinderen zoeken naar huidverzorgingsproducten terwijl ze die helemaal niet nodig hebben. Ze helpen niet,’ zegt Tess McPherson van de Britse vereniging van dermatologen tegen The Guardian.

van de Britse vereniging van dermatologen tegen The Guardian. ‘Veel van die routines zijn behoorlijk overdreven,’ zegt Marjolein Leenarts, dermatoloog en founder van Drs Leenarts skincare, tegen EW. ‘Tieners smeren zich suf met serums, peelings en wondercrèmes. Maar als je jong bent en een gezonde huid hebt, is dat helemaal niet nodig. Sterker nog: te veel producten kunnen de huid juist uit balans brengen en de kans op allergische reacties vergroten.’

EW's visie: Schadelijke skincare-trend op TikTok

Door: Laurien Onderwater, redacteur Vooruitgangsgeloof

Het woord ‘gezichtsverzorging’ (of skincare) suggereert dat het gaat om de gezondheid van het gezicht. Maar de populaire skincare-filmpjes op TikTok en Instagram zijn vrijwel altijd commercieel gedreven. Influencers verdienen hun geld met sponsordeals, affiliate marketing (waarbij ze commissie ontvangen voor elk verkocht product) of simpelweg promotie van hun eigen productenlijn. Perfecte huid verkoopt – en misleidt De makers van de video’s – die gezegend zijn met een huid zonder oneffenheden óf filters en veel make-up gebruiken – malen dus niet om de huidconditie van hun volgers, maar willen geld verdienen door producten voor gezichtsverzorging te promoten. Jonge meiden zien de filmpjes, en vooral de perfecte huid, en willen dat ook. Ze worden hierdoor aangespoord tot de aankoop van dure producten die hun net zo’n mooi velletje beloven. De onderzoekers van de Northwestern University berekenden dat de gemiddelde skincare-routine 168 dollar (omgerekend 144 euro) per maand kost, met uitschieters van 500 dollar (ongeveer 430 euro). Dat is een hoop geld voor misleiding. Bedrog in een potje De jonge kopers van die potjes en tubetjes komen vaak bedrogen uit. De combinatie van al die verschillende producten, met verschillende ingrediënten, leidt juist tot huidproblemen. Soms is één crème, met een te hoge concentratie van een werkzame stof, al voldoende om de kwetsbare huid van een tiener te verstoren. In sommige crèmes zit bijvoorbeeld retinol, een stof die huidveroudering tegen moet gaan. Retinol stimuleert celvernieuwing, wat bij de jonge huid juist kan leiden tot irritatie, rode verkleuring, schilfering of zelfs eczeem. Het product is dus helemaal niet bedoeld voor de kinderhuid. Veel van de gezichtsproducten die op TikTok rondgaan, en makkelijk online kunnen worden besteld, voldoen niet aan de Europese regels voor huidverzorging. Ze bevatten bijvoorbeeld te hoge concentraties van een bepaalde stof. Levenslange allergieën ‘Wat in dit onderzoek ook duidelijk naar voren komt, is dat veel producten die op TikTok worden gepromoot allergenen bevatten,’ aldus dermatoloog Marjolein Leenarts. ‘Hoe vaker je met een dergelijk allergeen in aanraking komt, hoe groter de kans dat je er een allergie voor ontwikkelt. En als je eenmaal zo’n contactallergie hebt, kom je er niet meer van af.’ Erger nog is dat het bij slechts 26 procent van de onderzochte smeersels om zonnebrandcrème gaat, schrijven de onderzoekers. Terwijl juist dat belangrijk is. Voor gebruikers van alle leeftijden, maar vooral voor kinderen. Als een verzorgingsroutine meer schade aanricht dan goed doet – en ook nog eens honderden euro’s kost – is het misschien tijd om de belofte achter al die crèmes met een korreltje zout te nemen. Een gezonde huid begint tenslotte niet op TikTok, maar met gezond verstand.

Verdere verdieping: De rol van dermatologen

Als je het dermatologen vraagt, is hun advies simpel: gebruik milde reinigingsproducten en parfumvrije crèmes, en smeer dagelijks SPF 30 (sun protection factor). Die kennis overbrengen is alleen geen gemakkelijke taak. ‘Wij dermatologen hebben een belangrijke rol: rust en realiteit brengen in een wereld vol skincare-hypes, en eerlijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie delen,’ zegt dermatoloog Marjolein Leenarts. ‘Er is online zó veel onzin te vinden.’ Meeste huidtips online komen niet van experts Het grootste risico is dat er desinformatie wordt verspreid, vindt Leenarts. ‘Jongeren gaan dan bijvoorbeeld scrubben met agressieve producten of gebruiken exfolianten die helemaal niet geschikt zijn voor hun huid. Die kan erdoor geïrriteerd raken of zelfs beschadigen. Niet alles wat viraal gaat, is goed voor je huid.’ Volgens de dermatoloog is slechts 5 procent van alle informatie over de huid en huidverzorging op sociale media door dermatologen gemaakt. ‘Het zou prachtig zijn als alle dermatologen hun kennis delen op internet, maar dat kost natuurlijk best tijd.’

