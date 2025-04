Kabinet gaat vol gas voor Noordzeegas

In het akkoord belooft het kabinet ook dat gasbedrijven makkelijker een vergunning kunnen krijgen. Nu zijn die procedures vaak erg lang, mede door hardnekkig verzet van tegenstanders van fossiele-energieprojecten.

Om minder afhankelijk te worden van importgas, gaat Nederland meer gas winnen op de Noordzee . Woensdagmiddag sloten minister Sophie Hermans (VVD, Klimaat en Groene Groei) en de gassector daarover in Scheveningen een akkoord .

Bronnen: Rijksoverheid, HCSS, Deutsche Umwelthilfe,

Door: Joppe Gloerich, redacteur Kennis

Met de Noordzee, het belangrijkste natuurgebied van Nederland, moet je niet lichtzinnig omspringen. Bij elk nieuw gasproject zal de ontwikkelaar – publiek of privaat – moeten aantonen dat de ecologische gevolgen te overzien zijn, dat de bruinvis- en zeehondenpopulaties er niet al te zeer onder lijden, en dat de natuur zich op termijn kan herstellen.

Zo werd gasbedrijf ONE-Dyas bij zijn onlangs in productie genomen platform NO5-A verplicht om tot in detail vast te leggen hoe het de natuur gaat compenseren. Keer op keer keek de rechter mee, om uiteindelijk definitief groen licht te geven. Te hopen valt dat aan die zorgvuldigheid niet wordt getornd, nu het kabinet bij nieuwe projecten vergunningen makkelijker wil toekennen.

Feit is dat zo ongeveer alle bij de gaswinning betrokken partijen – tegenstanders én voorstanders – toewerken naar een emissievrije toekomst. Het punt is: wat doe je in de tussentijd?

Nederland blijft voorlopig afhankelijk van gas

Nederlandse huishoudens zijn voorlopig nog afhankelijk van gas. Dat komt niet meer uit de Groningse bodem en wordt ook niet meer geïmporteerd uit Rusland. Omdat ook de handelsrelatie met de Verenigde Staten onder druk staat, is het begrijpelijk dat het kabinet zijn heil zoekt bij de eigen gasreserves. Autonomie maakt sterk.

Bij de productie van gas uit eigen bodem komt, zoals minister Hermans terecht benadrukt, bovendien veel minder methaan vrij dan bij het alternatief: schepen vol vloeibaar gas importeren. En het economische voordeel waarop EBN-baas Jan Willem van Hoogstraten doelt, zit hem in het gegeven dat 70 procent van de opbrengsten van Noordzeegas terugvloeit in de staatskas.

Zo bezien is gas uit de eigen Noordzee vooralsnog simpelweg de minst slechte optie. Zeker als de winning daarvan efficiënter, goedkoper en sneller kan.