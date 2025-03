EW lanceert campagne ‘Zuurstof tot nadenken’

In oktober wordt uitgebreid gevierd dat EW tachtig jaar bestaat.

Vanaf 10 maart zijn de nieuwe positionering en campagne, ontwikkeld door creatief bureau Here , te zien en te horen. Onder meer via digitale nieuwsmedia, buitenreclame en op de radio.

EW wordt sinds januari 2024 geleid door hoofdredacteur Hella Hueck . Sinds haar aantreden is de titel vernieuwd. Er kwam een groter accent te liggen op online first, de vormgeving werd opgefrist, nieuwe columnisten zoals Mark Thiessen , Daniela Hooghiemstra en Bas Jacobs traden aan.

Opinieblad EW is een rebrandingscampagne gestart met als motto ‘zuurstof tot nadenken’. Doel van de campagne is naamsbekendheid vergroten en verbeteren van het imago van de titel.

Terwijl de problemen in Nederland zich opstapelen, wordt onze maatschappij steeds explosiever. We worden opgejaagd door de algoritmes die vooral extreme standpunten promoten. De vrije samenleving voelt voor mensen beklemmend, verstikkend. EW wil zuurstof geven aan het debat.

Deze tijd laat zien: het is niet vanzelfsprekend dat Nederland vrij, veilig en welvarend is. Daar past geen beklemmend of-of-denken bij. We hebben juist vrije denkers nodig die zeggen: waarom niet en-en?

EW wil meer ruimte bieden aan de vormgevers van Nederland. Omdat we geloven in de kracht van onze vrijheid, individuele verantwoordelijkheid, onze menselijkheid, in vooruitgang, inventiviteit en daadkracht. Die verhalen moeten verteld blijven worden.

Het weekblad was bij de oprichting in 1945 ‘gansch anders’. En dat is het nog steeds. Al 80 jaar ziet EW het als zijn journalistieke opdracht om de open en democratische samenleving te beschermen.

Het vrije denken te bewaken en zuurstof te geven. Een plek waar we de nuance beschermen.

Daarom blijft EW mensen uitdagen om te rebelleren tegen groepsdenken. Om de frisse lucht van intellectuele vrijheid in te ademen.