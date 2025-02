EU-Hof: Nederland mag inburgering wel verplichten, maar niet afdwingen

Die termijn was aanvankelijk drie jaar, maar was tussentijds nog meerdere malen met in totaal een jaar verlengd. Ook moest hij een lening van 10.000 euro, die hij had ontvangen om de inburgeringscursus te bekostigen, terugbetalen. De Eritreeër stapte naar de rechter.

De zaak begon in 2020, toen een Eritrese vluchteling in Nederland van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete kreeg van 500 euro, omdat hij niet binnen de gestelde termijn het inburgeringsexamen had gehaald.

Het Europees Hof in Luxemburg heeft dinsdag 4 februari een uitspraak (arrest) gedaan die gevolgen heeft voor het inburgeringsbeleid.

Door: Redacteur rechtsstaat Geerten Waling

Het arrest van het Europees Hof is niet alleen van toepassing op de trage inburgeraars van vóór 2022 die een lening moesten terugbetalen, maar ook op degenen die afgelopen jaren een boete hebben gekregen of die nu nog steeds kunnen krijgen. Dat maakt het arrest even actueel als invloedrijk.

Zeker omdat in deze tijd de onderwerpen asiel en integratie hoog op de maatschappelijke agenda staan, na een reeks voorvallen van anti-Israëlisch en antisemitisch geweld door, hoofdzakelijk, islamitische Nederlanders met een migratieachtergrond.

Ondenkbaar

Terecht of niet, het is niet ondenkbaar dat het kabinet-Schoof of een volgende regering de neiging krijgt het integratiebeleid weer verder aan te scherpen. Dat kan door de (financiële) druk op de beoogde inburgeraars te vergroten in de vorm van een lening met strikte voorwaarden.

Er zou zelfs politiek draagvlak kunnen zijn voor het volledig verhalen van de hoge kosten voor een inburgeringstraject op de deelnemers zelf.

Het is goed dat Nederland zich heeft gebonden aan Europese (en andere) verdragen en afspraken die de rechten van burgers, en zeker van vluchtelingen, beschermen.

Het principe van ‘internationale bescherming’ is iets om hoog te houden, zeker in het land waarvan de regering zetelt in de internationale stad van ‘vrede en recht’.

Gebrekkige controle op inburgeringsbeleid

Toch wringt er iets. Er is al weinig controle op de instroom van asielzoekers, hun verblijf hier en de toekenningsprocedure voor de verblijfsvergunningen, maar ook daarna staat de overheid behoorlijk machteloos.

De immigrant die na herkansing op herkansing alsnog niet slaagt voor het inburgeringsexamen, krijgt uiteindelijk een vrijstelling. Duizenden euro’s cursusgeld per persoon gaan in rook op en van de verplichte inburgering is alsnog niets terechtgekomen.

De subsidie voorwaardelijk maken (als lening tot het examen is behaald) mag alleen nog zolang de overheid het geld nooit terugvordert – en een boete is al helemaal uitgesloten.

Bescherming van burgers is belangrijk, maar het is de vraag of een zo robuuste rechtsstaat niet juist indruist tegen de algemene principes van rechtvaardigheid.

Reageren? Praat mee op X