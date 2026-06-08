Twee eeuwen en een cultuurkloof ten spijt: ‘Amerika, dat zijn wij’

Hoe verdeeld ook, de Verenigde Staten staan aan de vooravond van een grootse nationale viering. Wát vieren de Amerikanen precies? En vergeten zij niet iets? Van EW-redacteur Geerten Waling verschijnt op 8 juni het boek Amerika, dat zijn wij, over de Nederlandse invloeden op de Verenigde Staten.

‘Maar Jefferson leeft nog.’ Met die bittere woorden op de lippen zou de 93-jarige John Adams zijn laatste adem hebben uitgeblazen, op dinsdag 4 juli 1826 in Quincy, Massachusetts. Moderne telecommunicatie bestond nog niet, dus hij stierf zonder te weten dat zijn vroegere bondgenoot en latere vijand Thomas Jefferson (82) een paar uur eerder al, op diezelfde dinsdag maar bijna duizend kilometer verderop, óók was overleden.

Jefferson stierf in een bedstee, die hij – net als het opklaptafeltje in zijn salon en de voedsellift tussen de keuken en de eetkamer – had laten maken naar Nederlands voorbeeld. In zijn zelfontworpen landhuis Monticello, en niet in de laatste plaats zijn gigantische bibliotheek, stikte het van de verwijzingen naar Europese, en zeker ook Nederlandse, invloeden op zijn werk als architect, jurist, schrijver en staatsman.

Den Haag en Leiden zijn trots op de oude band met Amerika

Beiden hadden een hechte band met de Nederlanden. Jefferson had met be- en verwondering rondgereisd door de Republiek in de jaren dat hij was aangesteld als Amerikaans gezant in Parijs. John Adams werd er de eerste speciale gezant – zeg maar gerust: ‘ambassadeur’ – van de Verenigde Staten. Zijn ‘ambassade’ in Den Haag (Fluwelen Burgwal 18) was de allereerste diplomatieke post van de jonge Amerikaanse Republiek in het buitenland.

De huidige ambassadeur van de Verenigde Staten, Joe Popolo, greep deze geschiedenis aan om – per 20 april jongstleden – zijn residentie op de Tobias Asserlaan officieel te laten herdopen tot het ‘Adams House’. In de hal is het portret van John Adams gehangen, met eronder een bronzen plaquette die de naamswijziging vereeuwigt.

In Leiden klopt de universiteit zich graag op de borst met oud-student John Quincy Adams, de zoon die was meegereisd naar de Republiek. Zijn vader was in Den Haag en Amsterdam bezig om diplomatieke erkenning te krijgen en miljoenen guldens aan leningen los te peuteren, want de oorlog tegen de voormalige Engelse kolonisator ging gewoon door en kostte veel geld.

Intussen stuurde gezant Adams zijn dertienjarige zoon John Quincy – die later de zesde president zou worden – en zijn broer Charles naar de universiteit om ‘colleges bij te wonen van de beroemde hoogleraren’ aldaar. Het was de universiteit die was ontstaan in het brandpunt van de Nederlandse Opstand, in 1575, en die internationale, humanistische grootheden als Hugo de Groot, Justus Lipsius en Joseph Scaliger had voortgebracht.

‘Nederland’ salueerde als eerste een schip onder Amerikaanse vlag

En dan is er nog het ‘eerste saluutschot’ uit 1776, dat op 16 november wordt herdacht op Sint-Eustatius, dat samen met Bonaire en Saba de drie bijzondere gemeenten vormt van Nederland in het Caribisch gebied. Het Amerikaanse oorlogsschip Andrew Doria voer die dag de haven van de Nederlandse handelspost binnen om zich te bevoorraden. Na een eigen saluut van het schip antwoordde Fort Oranje met het gebruikelijke kanonsalvo ter begroeting van schepen van bevriende staten.

Of dit saluut een bewust statement was of niet, de Amerikanen herdenken dit moment graag als de eerste erkenning van een schip onder Amerikaanse vlag. Het is in de Verenigde Staten zo belangrijk dat het niet ondenkbaar is, zo wordt gefluisterd, dat president Donald Trump en koning Willem-Alexander komende november op het Caribische eiland samen het ‘First Salute’ zullen herdenken.

De eerste ambassadeur Adams werd later de tweede president van Amerika, na generaal George Washington. Zijn rivaal Jefferson volgde hem op. Waren zij aanvankelijk bondgenoten bij het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1776, in die jaren van politieke strijd werden zij rivalen. Beiden waren bijna perfecte belichamingen van twee verhalen die Amerikanen over zichzelf zijn gaan vertellen: de democratie en het Bijbelse project.

Democratie en religie: de dubbele identiteit van de Verenigde Staten

De religieus-vrijzinnige intellectueel Jefferson had een plantage, met honderden zwarte slaven inderdaad, in de zuidelijke staat Virginia. Hij was een democraat, in ieder geval in theorie. Hij wilde de macht zo dicht mogelijk bij de burgers houden, en uiteindelijk hoopte hij zelfs de slavernij af te kunnen schaffen. Jefferson was wars van godsdienstdwang en werd bekend met de stelling dat freedom of religion (godsdienstvrijheid) ook freedom from religion (vrijheid van andermans godsdienst) diende te betekenen.

John Adams was het puriteinse pietje-precies, dat woonde in de koude, noordoostelijke staat Massachusetts. Op die plek was anderhalve eeuw eerder Nieuw-Engeland gesticht, door puriteinse (streng calvinistische) ‘pelgrims’ die vanuit Engeland naar de Nieuwe Wereld waren gekomen om hun eigen religieuze gemeenschappen te stichten, zuiver levend naar de wetten uit de Bijbel. Dit waren onder meer de Pilgrim Fathers die tien jaar in Leiden hadden gewoond en in 1620 uiteindelijk, op het schip de Mayflower, naar Amerika waren gegaan.

Hun dankdag wordt nog altijd gevierd als Thanksgiving. Zij zagen het als hun opdracht om, naar de Bergrede van Jezus Christus, een (stralende) ‘stad op een heuvel’ te bouwen. Een baken van licht, een voorbeeld voor Gods schepping, een tweede Jeruzalem eigenlijk. Dat was precies wat ook gereformeerde dominees in de Nederlandse Republiek van de kansel preekten: de Nederlanders waren uitverkoren om een ‘Tweede Israël’ te bouwen.

De pelgrimsmythe is, zeker na de Tweede Wereldoorlog, verankerd geraakt in het Amerikaanse zelfbeeld. Presidenten van John F. Kennedy tot Barack Obama, zeker Ronald Reagan, spraken er graag over. De shining city upon a hill bood een ontstaansverhaal dat feitelijk amper klopte – er waren al andere koloniën, zoals het Engelse Virginia en natuurlijk Nieuw-Nederland (New York). Maar als spiritueel scheppingsverhaal is de mythe van de Pilgrim Fathers nog altijd springlevend.

Het is onzin dat de Amerikaanse democratie uit het niets kwam

Net als dat andere scheppingsverhaal: dat van de founding fathers die in 1776 een republiek stichtten die tot op de dag van vandaag geldt als de oudste moderne democratie.

In het zelfbeeld van de Amerikanen kwamen deze stichters, zoals Washington, Adams, Jefferson – maar ook Alexander Hamilton, James Madison en nog een tiental geleerde mannen – vanuit het niets tot hun verlichte ideeën over zelfbestuur, volkssoevereiniteit, vrijheid en verdraagzaamheid.

Onzin natuurlijk. In Europa was er een intellectuele revolutie aan voorafgegaan die ideeën had opgeleverd over de scheiding der machten, de politieke vrijheid en de mensenrechten.

De Franse en Schotse Verlichting, en zeker ook de Radicale (vroege) Verlichting in de Nederlandse Republiek, hadden de weg bereid voor het project van de Verenigde Staten. Maar hoe dat project er precies uit moest zien, dat wisten de founders zelf ook niet goed.

Adams geloofde in een sterke federale overheid en hernieuwde toenadering tot Engeland; Jefferson wilde juist zo veel mogelijk macht bij de (toen nog) dertien staten houden en zag meer in allianties met de revolutionaire troepen van Frankrijk.

Wie door zijn oogharen kijkt, ziet precies dat fundamentele debat – over binnenlandse staatsvormen en buitenlandse allianties – nog altijd terug in de Amerikaanse politiek van tegenwoordig.

Wie staat 4 juli stil bij de sterfdag van Thomas Jefferson en John Adams?

Zowel Adams als Jefferson onderhield vriendschappen en correspondenties met prominente Nederlanders, zoals de jonge Gijsbert Karel van Hogendorp (de latere founding father van het Koninkrijk) en ‘patriotten’ als Joan Derk van der Capellen tot den Pol.

Zij wisten dat zij, voor het gewaagde project van dertien verenigde staten in rebellie tegen de Engelse koning, het beste konden kijken naar die andere Republiek van Verenigde Provinciën, die twee eeuwen eerder eenzelfde strijd was begonnen tegen de Spaanse koning – en die als Republiek een wereldmacht waren geworden.

Wie staat er aanstaande 4 juli, als de Verenigde Staten hun 250-jarige bestaan vieren, stil bij de tweehonderdste sterfdag van Thomas Jefferson en John Adams? Nota bene de hoofdauteur en de co-auteur van de Onafhankelijkheidsverklaring, die op die datum in 1776 werd ondertekend in het Tweede Continentale Congres in Philadelphia.

Die twee sterven precies vijftig jaar later, op diezelfde dag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Een filmmaker die zoiets zou verzinnen, zou er bij het publiek niet mee wegkomen. Dat ontroerende toeval – want dat moet het toch wel zijn? – draagt bij aan het mythische zelfbeeld dat Amerikanen in de loop der eeuwen hebben gevormd.

Zelfs in de viering van #America250 is een ruptuur ontstaan

Daarvan waren zij zich terdege bewust. John Adams zei later in zijn leven dat elke Fourth of July zou worden gevierd ‘met pracht en praal, met shows, spelletjes, sport, kanonnen, klokken, vreugdevuren en feestverlichting van het ene uiteinde van dit continent naar het andere, vanaf dit moment voor altijd’.

Dat gebeurt – ook in 2026, nu tijdens de tweede presidentstermijn van Donald Trump het land dieper verdeeld lijkt te zijn dan ooit. Dat laatste is sowieso niet waar, maar het collectieve historisch besef gaat helaas maar een paar jaar terug. Feit is dat er een flinke strijd woedt over wat het ‘ware Amerika’ is.

Zelfs in de viering van #America250 is een ruptuur ontstaan: de beweging #Freedom250 van Trump wil louter patriottistische helden vereren, van de weeromstuit storten andere organisaties zich juist op de zwarte bladzijden van Afrikaanse slavernij, onderdrukking van inheemse stammen, bloedige oorlogen zoals Vietnam en Afghanistan, enzovoort.

De Nederlandse wortels van de Declaration of Independence

In dat politieke gekrakeel is het fijner om terug te gaan tot de bron. Wat vieren de Amerikanen? Of beter gezegd: wat vieren ze niet? Er zal vast een groepje stilstaan bij de tweehonderdste sterfdatum van Jefferson en Adams, dat valt de Amerikanen wel toe te vertrouwen. Maar kijken ze ook verder terug dan 1776?

Wie dat wél doet, wil wellicht weten dat de Declaration of Independence niet, zoals Mozes met de Stenen Tafelen, van God gegeven was en uit het niets op aarde kwam.

De Onafhankelijkheidsverklaring werd, met steun van Adams en nog vier meedenkers, vooral opgesteld door Thomas Jefferson. Zelf zei hij, veel later in zijn leven, dat hij zich daarbij ‘tot enig boek noch pamflet’ zou hebben gewend. Maar dat is al te gemakkelijk gezegd.

Amerika, dat zijn wij Dit artikel is een bewerkte voorpublicatie van het boek Amerika, dat zijn wij. De Nederlandse invloeden op de founding fathers van de Verenigde Staten, dat 8 juni is gepresenteerd bij uitgeverij Prometheus.

De tekst die verreweg het meest overeenkomt met de Amerikaanse geboorteakte, is het Plakkaat van Verlating. Deze Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring uit 1581 bevat vrijwel dezelfde structuur en argumenten om de Spaanse koning, die zich als tiran zou hebben ontpopt, ‘te verlaten’. Op basis van dezelfde stelling: onderdanen zijn er niet om de vorst te dienen, maar andersom. ‘Want zonder hen is hij geen vorst.’ Zodra hij het contract met zijn onderdanen schond, zo stelt zowel het Plakkaat als de Declaration, hebben die onderdanen het recht de vorst af te zetten.

Er is veel meer te vieren dan al die kiftende yankees beseffen

U kent het begin: We hold these truths to be self-evident…? De Nederlandse opstandelingen hielden het simpeler: ‘Het is aan allen bekend dat…’. Helaas geldt dat niet voor de belangrijke parallellen tussen de Nederlandse Opstand en de Amerikaanse Revolutie, laat staan voor de vele invloeden van ‘1581’ op ‘1776’.

Twee eeuwen, een oceaan en een cultuurkloof gapen tussen de onafhankelijkheid van Nederland en die van Amerika.

Maar voor de goede verstaander is er komende 4 juli veel meer te vieren en te herdenken, zeker ook in het 445-jarige Nederland (26 juli), dan al die kiftende yankees op de Mall in Washington D.C. zullen beseffen.