Oproep aan alle scholen: doe wat aan die vieze wc’s!

De helft van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs weigert naar de school-wc’s te gaan, ook als ze nodig moeten.

School-wc’s krijgen vier onvoldoendes

Dat concludeert het MDL Fonds (voorheen de Maag Lever Darm Stichting) na een inventarisatie, die het hield in samenwerking met kinderartsen van het Kinderbuikcentrum van het Amsterdam UMC.

Ze verzamelden gegevens van 45 basis- en 35 middelbare scholen en brachten in hun rapport vier onvoldoendes uit: voor privacy, aantal wc’s op middelbare scholen, hygiëne, en toiletvrijheid: de vrijheid om naar de wc te gaan als je nodig moet.

De resultaten van de inventarisatie waren voor het MDL Fonds reden om een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin staat een oproep voor schonere en betere wc’s op school.

Onveilige sfeer op de wc

Uit eerder onderzoek van het MDL Fonds bleek al dat sociale onveiligheid een belangrijke rol speelt op middelbare scholen. De helft van de in totaal 1.000 ondervraagde middelbare scholieren gaf dat als reden niet naar de wc te durven.

Ze houden daarom hun ontlasting op. Dat kan leiden tot klachten als buikpijn, concentratieverlies, maar ook ernstige verstopping.

Middelbare scholieren mijden de wc omdat er wordt gerookt (15 procent) of gevapet (20 procent) door medeleerlingen. Verder gaf 30 procent van de ‘ophouders’ aan dat de aanwezigheid van groepjes in de wc een drempel is.

Schaamte rond ontlasting

23 procent van de ondervraagden is bang dat er iemand binnenloopt. 64 procent bestempelt de school-wc als te vies om te poepen. Schaamte rondom poepen is bij de helft van de ondervraagde leerlingen reden om de hele dag de ontlasting op te houden.

92 procent van de ondervraagden weet dat het ophouden van de ontlasting buikklachten kan veroorzaken.