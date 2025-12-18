Europese versoepeling van pesticidenregels: terechte zorgen aan twee kanten

Bron: Europese Commissie

De Europese Commissie wil de regels voor de toelating en het gebruik van pesticiden in Europa versoepelen. In een persbericht kondigt de commissie haar voornemen aan om met een pakket voorstellen milieu- en voedselregelgeving te gaan vereenvoudigen. Dit moet leiden tot minder bureaucratie voor bedrijven en overheden.

De Commissie heeft er een prioriteit van gemaakt om overlappende, onnodige of buitensporige regels aan te pakken die EU-bedrijven onnodig belasten en innovatie en concurrentievermogen belemmeren.

Geen automatische herbeoordeling voor meeste pesticiden

Ten eerste wil de Europese Commissie af van vaste herbeoordelingen voor de meeste pesticiden. Nu beoordelen het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een bestrijdingsmiddel elke tien tot vijftien jaar opnieuw, aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Een middel kan opnieuw worden goedgekeurd voor gebruik, maar ook worden afgekeurd als nieuwe studies uitwijzen dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Nog meer versoepelingen

Met het nieuwe voorstel heeft een herbeoordeling alléén plaats voor de gevaarlijkste middelen of als nieuwe wetenschappelijke inzichten daartoe aanleiding geven. De commissie wil de meeste bestrijdingsmiddelen dus voor onbepaalde tijd toelaten.

Verder wil de EU dat een middel niet wordt verboden zolang er geen werkbaar alternatief bestaat. Deze versoepelingen moeten voorkomen dat boeren het zonder effectieve bestrijdingsmiddelen moeten stellen.

Middelen die niet (meer) aan de toelatingscriteria voldoen, kunnen tijdelijk toch worden toegestaan bij ernstige ziekte- of plaaguitbraken. En de periode waarin boeren afgekeurde middelen die ze nog op voorraad hebben mogen opmaken, is verlengd van anderhalf jaar naar drie jaar.

Biociden sneller op de markt

Tot slot staat er in het voorstel van de Europese Commissie dat biologische bestrijdingsmiddelen (biociden) voortaan binnen 12 maanden moeten worden beoordeeld, zodat ze sneller op de markt komen.

Het voorstel is nog geen wet. EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten zich er nog over buigen.

Wetenschappers bezorgd

De Commissie benadrukt dat het verbeteren van de regels niet ten koste hoeft te gaan van de milieudoelen, maar juist gericht is op het efficiënter en effectiever bereiken ervan.

NGO’s, milieuorganisaties en wetenschappers vrezen juist dat het schrappen van vaste herbeoordelingen ertoe leidt dat oude, schadelijke middelen jarenlang op de markt blijven.