Invloedrijke studie naar glyfosaat ingetrokken: dit is waarom

Bron: Foodlog, ScienceDirect, Regulatory Toxicology and Pharmacology

In 2000 publiceerden onderzoekers Gary Williams, Robert Kroes en Ian Munro een invloedrijk artikel over het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat in het wetenschappelijke tijdschrift Regulatory Toxicology and Pharmacology. Maar nu is die publicatie ingetrokken. Dat schrijft Dick Veerman, hoofdredacteur van Foodlog.

‘Geen gezondheidsrisico’s glyfosaat’

Williams, Kroes en Munro maakten een grote literatuuranalyse van beschikbare studies over glyfosaat en Roundup (een onkruidverdelger), waarvan glyfosaat een van de actieve bestanddelen is. Op basis van deze review concludeerden ze dat glyfosaat en Roundup volgens de toen beschikbare gegevens geen gezondheidsrisico’s voor mensen zouden vormen, bij regulier gebruik.

De studie gold jarenlang als een complete veiligheids- en risicoanalyse van glyfosaatgebruik waar vooral bedrijven en toezichthouders blij mee waren.

Belangenverstrengeling

Het artikel, met de titel ‘Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, for Humans’, is op initiatief van de huidige hoofdredacteur van Regulatory Toxicology and Pharmacology – de Nederlandse toxicoloog Martin van den Berg – teruggehaald.

Op ScienceDirect, de wetenschappelijke database die onderdeel is van de Brits-Nederlandse wetenschappelijke uitgeverij Elsevier, legt Van den Berg uit waarom.

Een van de redenen is de inmenging van Monsanto (tegenwoordig Bayer) in het artikel. Medewerkers van het chemiebedrijf zouden delen van de tekst hebben geschreven zonder als co-auteur te worden erkend. Dit ondermijnt de wetenschappelijke onafhankelijkheid.

Zorgen over veilig gebruik glyfosaat

Bovendien zouden de conclusies over de veiligheid van gebruik van glyfosaat zijn gebaseerd op ongepubliceerde Monsanto-studies. De auteurs verwerkten geen andere langlopende toxiciteits- en carcinogeniciteitsstudies (hoe kankerverwekkend iets is) die al beschikbaar waren. Waarom deze niet zijn meegenomen, is onduidelijk.

‘Er zijn zorgen over het auteurschap, de geldigheid van de onderzoeksbevindingen, de manier waarop de bijdragen van auteurs en de studiesponsor zijn weergegeven, en mogelijke belangenconflicten,’ schrijft Van den Berg.

‘De enige nog levende auteur, Gary M. Williams, heeft ondanks herhaald verzoek geen reactie gegeven. Daarom is het artikel formeel ingetrokken, conform de COPE-richtlijnen (Comité voor Publicatie-ethiek) na uitvoerig onderzoek.’

Lees ook: Kanker bij ratten? Nieuwe glyfosaatstudie rammelt aan alle kanten