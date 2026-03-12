De wijze, ontroerende levenslessen van ALS-patiënt Eric Dane | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week bespreekt hij de ontroerende laatste woorden van ‘McSteamy’.

Het is een trend: interviews met beroemdheden die pas na hun dood worden uitgezonden. Zo was vorige maand nog een aflevering te zien van Het Laatste Woord, waarin oud-presentator Koos Postema negen jaar voor zijn recente overlijden op 93-jarige leeftijd met Jeroen Pauw terugblikte op zijn leven.

De interviewer deed zijn best om zijn legendarische voorganger ontboezemingen te ontlokken. Maar de laconieke, nuchtere Postema hield het liever luchtig. Op de vraag wat hij zijn kinderen had meegegeven, luidde het antwoord: ‘Redelijk wat geld.’

Dane overleed op 53-jarige leeftijd aan ALS

Aangrijpender is Famous Last Words: Eric Dane, te zien op Netflix. Aan het woord komt hier de acteur die als de aantrekkelijke arts Mark Sloan veel vrouwelijke opwinding veroorzaakte in Grey’s Anatomy.

Later zou ‘McSteamy’, zoals zijn bijnaam luidde, in series als The Last Ship en Euphoria demonstreren dat hij het niet alleen van zijn uiterlijk moest hebben.

Dane praat, gezeten in een rolstoel tegenover de empathische interviewer Brad Falchuk (bedenker van de leuke muzikale tv-serie Glee), erg moeizaam. Hij klinkt als een kikker, zegt hij met zelfspot. Dat is te wijten aan ALS, waaraan hij op 19 februari overleed, slechts 53 jaar oud. Sinds de diagnose werd gesteld, heeft hij zich ingespannen voor meer aandacht voor deze slopende spierziekte.

De succesvolle acteur worstelde met depressies

Openhartig vertelt Dane over dieptepunten in zijn leven. Zoals over de zelfmoord van zijn vader toen hij zelf pas zeven jaar oud was en over de scheiding van de moeder van zijn twee dochters, een breuk die hij grotendeels aan zichzelf wijt.

Ook zijn verslavingsgevoeligheid brengt hij ter sprake. Op momenten dat hij een duidelijke structuur in zijn leven miste, had de met depressieve gevoelens worstelende acteur de neiging te vluchten in drugs en alcohol. Het is weer eens duidelijk: schijn bedriegt. Ook succesvolle, knappe tv-sterren kunnen zo hun problemen hebben.

Word verliefd, houdt Dane zijn dochters voor

Aan het eind van het intieme gesprek verlaat Falchuk de ruimte. Dan richt zich Dane zich, letterlijk met de dood voor ogen, tot zijn kinderen met vier levenslessen.

Leef in het hier en nu, houdt hij zijn dochters voor. Word verliefd, op een persoon of een bezigheid, zoals acteren. Kies je vrienden op een verstandige manier. En: blijf waardig strijden, tot je laatste adem. Mijn ziekte neemt langzaam mijn lichaam over, zegt Dane, ‘but it will never take my spirit’.

Misschien doet dit allemaal erg Amerikaans aan. Misschien zijn het tegeltjeswijsheden die Dane verkondigt. Uit de mond van een grotendeels verlamde en stervende, maar geestelijk inderdaad ongebroken lijkende man klinken ze evenwel bijzonder ontroerend.