De Witt-scriptieprijs 2026 naar Demi van Breukelen (Universiteit Utrecht)

Demi van Breukelen (Universiteit Utrecht) heeft met haar masterscriptie Sea of Print dit jaar de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijs werd in Hilversum in samenwerking met EW voor de twaalfde keer uitgereikt.

De aanmoedigingsprijs ging naar Martijn Treur (Universiteit Leiden) voor zijn bachelor-scriptie Ten exempel ende afschrik van anderen. Rechtsgelijkheid en rechtseenheid in de toepassing van lijfstraffen in Den Haag tijdens de zeventiende eeuw.

De Witt-scriptieprijs

Nadat juryvoorzitter Ineke Huysman het juryrapport had voorgelezen, ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Eva Nicole Pool van Uitgeverij Verloren, geflankeerd door Hella Hueck, hoofdredacteur van EW. Eerder gaven de genomineerden al een toelichting op hun scripties.

Uitgeverij Verloren Werd in 1979 opgericht door Thys Verloren van Themaat. De in Hilversum gevestigde uitgeverij publiceert circa tachtig boeken per jaar op het gebied van de geschiedenis en is op dit terrein de grootste wetenschappelijke uitgeverij in Nederland. Daarnaast verzorgt Uitgeverij Verloren de uitgave van enkele tijdschriften.

Jaarlijks gaat de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-geschiedenisprijs naar de beste bachelor- en/of masterscriptie gericht op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw.

Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak.

De prijswinnaars krijgen onder meer een geldprijs van respectievelijk € 1.500 en € 200, een boekenpakket en een jaar lidmaatschap van de vereniging Vrienden van De Witt.

Er werden dit jaar elf scripties ingediend.

Jury-oordeel winnende masterscriptie

De jury is van oordeel dat de auteur met haar masterscriptie een belangrijke bijdrage levert aan het onderzoek naar het effect van gedrukt werk op het dagelijkse leven in de zeventiende eeuw.

De scriptie laat overtuigend zien dat het gebruik van gedrukte documenten de processen binnen de scheepvaartsector stroomlijnde en het mogelijk maakte deze op grotere schaal toe te passen. De scriptie is van grote wetenschappelijke kwaliteit, zoals bleek uit de hoge scores die deze van alle juryleden ontving.

Jury-oordeel winnende bachelor-scriptie (‘aanmoedigingsprijs’)

De jury is van oordeel dat de auteur in zijn bachelor-scriptie duidelijk blijk geeft van een deskundige analyse van het verschil tussen rechtbanken in Den Haag en de toepassing van het recht.

Het verschil in de behandeling tussen mannen en vrouw is ook een indicatie van morele opvattingen in de zeventiende eeuw. De scriptie is van een hoog niveau en de juryleden zien met grote belangstelling uit naar zijn masterscriptie.

Initiatiefnemers van de prijs

De historische vereniging Vrienden van De Witt is in 2005 opgericht om de herinnering aan de markante staatslieden Johan en Cornelis de Witt levend te houden en actief bij te dragen aan respect en waardering voor hun grote verdiensten voor de Republiek bij een breed publiek.

De vereniging telt circa 230 leden in binnen- en buitenland en is niet gelieerd aan enige politieke organisatie of doelstelling. Jaarlijks organiseert de vereniging symposia die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zie Vrienden van De Witt.